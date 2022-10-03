Кемерово, 3 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Совладелец кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский попросил назначить ему минимальное наказание по делу о взятке во время строительства объекта. Он заявил, что «искренне сожалеет».

Анна Алябьева ИА REGNUM Народный мемориал неподалёку от ТРЦ «Зимняя вишня»

«Для меня стали очевидны ошибки, допущенные на момент первоначального оформления документации для подготовки ввода ТРЦ в эксплуатацию. Таким образом, данный процесс выявил нарушения закона Российской Федерации с моей стороны как бывшего руководителя юрлица, о чем я искренне сожалею и раскаиваюсь, — приводит «Коммерсантъ-Сибирь» слова Вишневского, произнесённые им в суде. — Как и прошу извинения и прощения у общества за себя и своих подчиненных».

Напомним, что Вишневский обвиняется в даче взятки в составе организованной группы представителям инспекции Госстройнадзора. Оглашение приговора начнётся 5 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд продлил арест Вячеславу Вишневскому до 28 декабря.

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Во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошёл 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из которых — дети.