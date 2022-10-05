Кемерово, 5 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Суд установил вину совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщил «Коммерсантъ — Сибирь».

Анна Алябьева ИА REGNUM Здание ТРЦ «Зимняя вишня»

По словам судьи, Вишневский, являясь генеральным директором, фактически руководил застройщиком — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», и при посредничестве передал взятку начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области за незаконные действия и бездействие в пользу Кемеровского кондитерского комбината во время реконструкции второй очереди здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня».

Гособвинение запросило для него десять лет лишения свободы и штраф 490 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вячеслав Вишневский попросил назначить ему минимальное наказание по делу о взятке во время строительства объекта и заявил, что «искренне сожалеет».

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Напомним, что во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 37 детей.