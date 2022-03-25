Кемерово, 25 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 25 марта, вспоминают погибших в торговом центре «Зимняя вишня». Со дня трагедии прошло четыре года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Здание ТРЦ «Зимняя вишня»

Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. Погибли 60 человек, 37 из них — дети.

«Главным местом памяти каждый год 25 марта остаётся Парк Ангелов, открытый на месте снесённого здания ТРЦ, — пишет сайт A.42.ru. — Первые лица города и региона и простые кемеровчане приносят цветы, в часовне проходит заупокойная панихида по погибшим».

Мэр Кемерова Илья Середюк в своём телеграм-канале опубликовал сообщение с изображением горящей свечи и датой трагедии.

«Я не могу быть в странном Парке Ангелов. Там крики ужаса и плача. Это навсегда. Простите нас, люди ушедшие и оставшиеся здесь. Их жизнь навсегда остановилась на 25 марта. Господи, помилуй, спаси и сохрани», — написала в комментарии Галина К.

«Светлая память. Самый страшный день в жизни нашего города…» — отметила Мария.

Отметим, что к настоящему времени завершены расследования двух уголовных дел, возбуждённых после пожара в «Зимней вишне».

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