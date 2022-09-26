Кемерово, 26 сентября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Суд продлил арест бывшему гендиректору Кемеровского кондитерского комбината Вячеславу Вишневскому по делу о «Зимней вишне». Под арестом его оставили ещё на три месяца — до 28 декабря, сообщает «Коммерсантъ — Сибирь» со ссылкой на Центральный суд Кемерова.

Анна Алябьева ИА REGNUM Демонтаж ТРЦ «Зимняя вишня»

Напомним, Вишневский обвиняется в даче взятки в составе организованной группы представителям инспекции Госстройнадзора во время реконструкции комбината под торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошёл 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, 37 из которых — дети.

Читайте также: Совладельцу кемеровской «Зимней вишни» продлён срок ареста

Ранее суд уже продлевал срок ареста совладельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому до конца сентября.