«Пиар за счёт горя других» — в сети осудили фото горящего кинотеатра
Дизайн-студия Артемия Лебедева в своём Instagram опубликовала подборку иллюстраций к Хэллоуину, поздравив подписчиков с праздником. На что получила волну негатива — на одной из картинок были изображены горящие в кинозале кресла. Многим это напомнило о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
«Теперь невозможно не увидеть в горящем кинотеатре зал «Зимней вишни» и почти 40 погибших в этом неописуемом ужасе детей», — написал под постом один из подписчиков студии.
Напомним, что в 2018 году в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, погибли 60 человек, большинство из них — дети.
«Все круто. Но насчёт кинотеатра сразу ассоциация с «Зимней вишней». В чем замысел этого плаката?» — поинтересовался другой подписчик.
Кто-то попытался объяснить, что это плакат 2017 года, когда «в стране происходили поджоги кинотеатров, связанные с премьерой выхода фильма «Матильда», и к «Зимней вишне» не имеет отношения. Другие увидели в этом отсылку к фильму Тарантино «Бесславные ублюдки», «где в конце сгорает кинотеатр с нацистами».
Но получили ответ, что «поскольку везде была ассоциация с Россией, то соответственно и кинотеатр идёт туда же».
«Вы очень опрометчиво поступили, выставив фото с «Зимней вишней» — пиар за счёт горя других», — подчеркнул один из комментирующих.
«Я не знаю, кем надо быть, чтобы поместить изображение горящего кинозала среди тыквенных рожиц. Тут, по-моему, только одна ассоциация у жителей нашей страны может быть… Это спекуляция на трагедии, низко», — резюмировала другая подписчица.
«Горящий кинотеатр вызывает у автора веселье — это треш», «У многих людей ещё стоны и крики звучат в ушах после той трагедии», «Каким отморозком надо быть, чтобы «придумать» картинку с горящим кинозалом и посвятить её Дню всех святых» — под постом было высказано множество мнений. Были те, кто пытался защитить авторов. Но большинство сошлось в том, что кинотеатр в огне — это «за гранью».
Не оценили картинку и в самой Кемеровской области. Губернатор региона Сергей Цивилёв призвал авторов изображений публично принести извинения кузбассовцам.
«Увидел новости про то, что одна известная дизайн-студия ко Дню всех святых выпустила картинку, на которой изображен горящий кинозал. Как я понял, это такая своеобразная «открытка». Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам», — отметил Цивилёв.
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Напомним, что в конце октября Заводский районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову к 14 годам колонии общего режима. Технический директор предприятия Георгий Соболев получил 11 лет, гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок — 13,5 года, охранник Сергей Антюшин — восемь лет, руководитель компании «Системный интегратор» и инженер противопожарной системы — Игорь Полозиненко и Александр Никитин — 6,5 и 5,5 года соответственно, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин — шесть лет, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин — пять лет.
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