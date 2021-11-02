Дизайн-студия Артемия Лебедева в своём Instagram опубликовала подборку иллюстраций к Хэллоуину, поздравив подписчиков с праздником. На что получила волну негатива — на одной из картинок были изображены горящие в кинозале кресла. Многим это напомнило о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Иван Шилов ИА REGNUM ТЦ «Зимняя вишня» в огне

«Теперь невозможно не увидеть в горящем кинотеатре зал «Зимней вишни» и почти 40 погибших в этом неописуемом ужасе детей», — написал под постом один из подписчиков студии.

Напомним, что в 2018 году в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, погибли 60 человек, большинство из них — дети.

«Все круто. Но насчёт кинотеатра сразу ассоциация с «Зимней вишней». В чем замысел этого плаката?» — поинтересовался другой подписчик.

Кто-то попытался объяснить, что это плакат 2017 года, когда «в стране происходили поджоги кинотеатров, связанные с премьерой выхода фильма «Матильда», и к «Зимней вишне» не имеет отношения. Другие увидели в этом отсылку к фильму Тарантино «Бесславные ублюдки», «где в конце сгорает кинотеатр с нацистами».

Но получили ответ, что «поскольку везде была ассоциация с Россией, то соответственно и кинотеатр идёт туда же».

«Вы очень опрометчиво поступили, выставив фото с «Зимней вишней» — пиар за счёт горя других», — подчеркнул один из комментирующих.

Цитата из видео «Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» ТЦ «Зимняя вишня»

«Я не знаю, кем надо быть, чтобы поместить изображение горящего кинозала среди тыквенных рожиц. Тут, по-моему, только одна ассоциация у жителей нашей страны может быть… Это спекуляция на трагедии, низко», — резюмировала другая подписчица.

«Горящий кинотеатр вызывает у автора веселье — это треш», «У многих людей ещё стоны и крики звучат в ушах после той трагедии», «Каким отморозком надо быть, чтобы «придумать» картинку с горящим кинозалом и посвятить её Дню всех святых» — под постом было высказано множество мнений. Были те, кто пытался защитить авторов. Но большинство сошлось в том, что кинотеатр в огне — это «за гранью».

Не оценили картинку и в самой Кемеровской области. Губернатор региона Сергей Цивилёв призвал авторов изображений публично принести извинения кузбассовцам.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области ТЦ «Зимняя вишня»

«Увидел новости про то, что одна известная дизайн-студия ко Дню всех святых выпустила картинку, на которой изображен горящий кинозал. Как я понял, это такая своеобразная «открытка». Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим «творчеством». Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам», — отметил Цивилёв.

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Напомним, что в конце октября Заводский районный суд Кемерова приговорил бывшего гендиректора Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТРЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову к 14 годам колонии общего режима. Технический директор предприятия Георгий Соболев получил 11 лет, гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок — 13,5 года, охранник Сергей Антюшин — восемь лет, руководитель компании «Системный интегратор» и инженер противопожарной системы — Игорь Полозиненко и Александр Никитин — 6,5 и 5,5 года соответственно, начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрей Бурсин — шесть лет, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин — пять лет.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мемориал у ТРЦ «Зимняя вишня»

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