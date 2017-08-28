Падение автобуса с вахтовиками в Керченский пролив
Старый автобус
Аварии на старых, не отвечающих современным требованиям автобусах стали серьезной проблемой на дорогах России. 25 августа в Краснодарском крае в результате автокатастрофы погибли 19 человек, 32 попали в больницы. Причиной трагедии Ространснадзор назвал неисправные тормоза. Эксперты сходятся во...
28 августа 2017
Число жертв падения автобуса на Кубани возросло: умер ещё один пострадавший
В настоящее время 18 раненых при падении вахтового автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края остаются в больницах. Состояние пятерых из них врачи оценивают как тяжёлое. Сегодня, 28 августа, в больнице скончался ещё один пострадавший, пишет «Коммерсантъ». После автоаварии он был...
28 августа 2017
Названа причина ДТП с автобусом в Краснодарском крае
Причиной крупного ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края стала неисправность тормозной системы автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Ространснадзора. «По предварительной информации, перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории «Таманьнефтегаз», — говорится в сообщении. —...
26 августа 2017
СКР просит арестовать подозреваемых по делу о ДТП в Краснодарском крае
Следственный комитет России (СКР) ходатайствовал об аресте подозреваемых по уголовному делу о падении автобуса в Черное море в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса (…) и индивидуального предпринимателя (…)», —...
26 августа 2017
Найдено тело последнего погибшего в ДТП с автобусом на Кубани
В ходе поисково-спасательных работ в Краснодарском крае найдено тело 18-го погибшего в автокатастрофе с автобусом вблизи поселка Волна Темрюкского района. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба южного регионального центра МЧС. Напомним, 25 августа автобус, который перевозил вахтовых...
26 августа 2017
На Кубани 26 августа объявлено днём траура
В Краснодарском крае 26 августа объявлено днём траура по погибшим в аварии с автобусом в Темрюкском районе. Соответствующее распоряжение сделал сегодня, 25 августа, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. «В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП с автобусом, произошедшего 25 августа...
25 августа 2017
Отказали тормоза: озвучена причина падения автобуса в море на Кубани
Названа предварительная причина, которая привела к падению вахтового автобуса в Керченский пролив и гибели 18 человек. По данным администрации Темрюкского района, у автобуса отказали тормоза. Транспортное средство упало в море с четырехметровой высоты. Читайте также: Автобус с рабочими рухнул в...
25 августа 2017
Установлены личности всех 18 погибших при падении автобуса в море на Кубани
Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации. По последним данным, подтверждена гибель 18 человек. Ещё 33 человека пострадали, в том числе пятеро из них находятся в...
25 августа 2017
Трагедия в Керченском проливе: 18 погибших, 33 спасенных
Число погибших в результате падения автобуса в Керченский пролив возросло до 18 человек. Еще 33 рабочих пострадали, сообщает 25 августа пресс-служба администрации Темрюкского района Краснодарского края. «В настоящее время известно о 18 погибших и 33 пострадавших в результате трагедии. Пятеро...
25 августа 2017
В ДТП с автобусом погибли 17 человек: реакция соцсетей
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом, перевозившим рабочих ЗАО «Таманьнефтегаз», дело открыто по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, уголовное дело...
25 августа 2017
Автобус с рабочими рухнул в море: 17 погибших, водитель выжил
В результате падения в воду вахтового автобуса с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» в Керченском проливе погибли 17 человек. Таковы последние данные от МЧС РФ. Тела жертв спасатели подняли на поверхность. Читайте также: Автобус упал в море в районе порта «Кавказ»: есть жертвы Рухнувший с моста...
25 августа 2017
В упавшем на Кубани автобусе находились 39 человек
В упавшем на Кубани автобусе находились 39 человек, из них погибшими найдены 16, еще 22 — спасены, один — пропал без вести, сообщают ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Напомним, утром 25 августа вахтовый автобус сорвался со строящегося пирса и упал в воду в Керченском проливе в районе поселка Волна...
25 августа 2017
Последние данные: в Керченском проливе погибли 14 рабочих
По последним данным, при падении автобуса, который перевозил рабочих ЗАО «Таманьнефтегаз», в Керченском проливе в Краснодарском крае погибли 14 человек. Изначально сообщалось о шести жертвах, передаёт ИА REGNUM 25 августа. Читайте также: Появилось видео падения вахтового автобуса на Кубани...
25 августа 2017
Упавший в Керченский пролив автобус подняли на поверхность
Спасатели подняли автобус, который рухнул в воду с пирса в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. «Автобус подняли краном на берег», — уточнил источник. Напомним, страшное ЧП произошло 25 августа утром. Автобус, увозивший вахтовиков с места работы, рухнул в...
25 августа 2017
Падение автобуса в море на Кубани: возбуждено дело
На Кубани по факту падения пассажирского автобуса в Керченский пролив возбуждено уголовное дело, сообщает 25 августа пресс-служба СК РФ. Напомним, утром 25 августа в Керченский пролив упал автобус, перевозивший вахтовиков предприятия «Таманьнефтегаз». В момент трагедии в салоне автобуса находились...
25 августа 2017
Дело о падении вахтового автобуса на Кубани передано следователям из Москвы
Разбираться в причинах и обстоятельствах падения вахтового автобуса в Краснодарском крае будут опытные следователи из Москвы. Материалы уголовного дела из-за большого резонанса переданы в центральный аппарат СКР. Такое поручение дал глава следственного ведомства РФ Александр Бастрыкин, передаёт ИА...
25 августа 2017
Появилось видео падения вахтового автобуса на Кубани
Место падения вахтового автобуса с рабочими на Кубани обследуют водолазы из Крыма. В настоящее время в Керчи уже формируется специальный морской отряд водолазов и спецтехники. На месте ЧП продолжают работать местные спасатели. Читайте также: Автобус упал в море в районе порта «Кавказ»: есть жертвы...
25 августа 2017
Число погибших в «керченской трагедии» постоянно растет
Спасатели МЧС и службы скорой помощи продолжают работы на месте «керченской трагедии», на данный момент число погибших составляет 13 человек, сообщил источник в службе скорой помощи региона. «Тринадцать человек обнаружены без признаков жизни и четыре в тяжелом состоянии», — сказал источник...
25 августа 2017
Рухнувший с моста автобус перевозил рабочих «Таманьнефтегаза»
12 рабочих, погибших в результате падения автобуса в воду в районе поселка Волна (Краснодарский край), работали на предприятии «Таманьнефтегаз» и возвращались после вахты, сообщил источник в службах скорой помощи региона. ЧП произошло сегодня около 07:50. В районе порта «Кавказ» в Керченский пролив...
25 августа 2017
Автобус упал в море в районе порта «Кавказ»: есть жертвы
При падении автобуса в море в районе порта «Кавказ» в Краснодарском крае погибло по меньшей мере 6 человек, сообщил источник в оперативных службах края. По данным источника, около 07:50 по местному времени в море упал автобус, перевозивший вахтовиков «Таманьнефтегаза». По предварительным данным, в...
25 августа 2017