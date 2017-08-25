Краснодар, 25 августа, 2017, 11:08 — ИА Регнум. На Кубани по факту падения пассажирского автобуса в Керченский пролив возбуждено уголовное дело, сообщает 25 августа пресс-служба СК РФ.

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Напомним, утром 25 августа в Керченский пролив упал автобус, перевозивший вахтовиков предприятия «Таманьнефтегаз». В момент трагедии в салоне автобуса находились 35 человек. На данный момент известно о 13 погибших.

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По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело принято к производству.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, уточняются данные о погибших и пострадавших.

В пресс-службе отметили, что будут рассмотрены все возможные версии случившегося, в том числе связанные с нарушением ПДД водителем автобуса, технической неисправностью, а также будет установлена роль лиц, которые обязаны контролировать техническое состояние транспорта и обеспечения безопасности работников предприятия.

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