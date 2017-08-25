Тамань, Краснодарский край, 25 августа, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом, перевозившим рабочих ЗАО «Таманьнефтегаз», дело открыто по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина, уголовное дело будет принято в производство седьмым следственным управлением ГСУ СК РФ по Южному федеральному округу. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, в том числе и седьмого следственного управления».

Первоначально уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Однако потом было установлено, что автобус принадлежал 54-летнему индивидуальному предпринимателю и дело было дополнено статьей «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По последним данным, при падении автобуса с пирса в Керченском проливе в Краснодарском крае погибли 17 человек. В качестве версий произошедшего рассматриваются нарушение правил дорожного движения водителем автобуса и техническая неисправность транспортного средства.

Автобус перевозил с вахты рабочих подрядной организации и компании ЗАО «Таманьнефтегаз». Эта организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО «Таманьнефтегаз», который входит в систему порта «Тамань». В результате ДТП в районе поселка Волна из 39 человек, находившихся в автобусе, спасены 20, 17 погибли, два человека остаются пропавшими без вести.

При этом СКР пока подтвердил гибель 14 рабочих, от 3 до 5 человек пока считаются пропавшими без вести. На месте работают 110 человек и 29 единиц техники. Чуть позже на портале Youtube было опубликовано видео с кадрами, как рабочие поднимают автобус из воды.

По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ тормозов у автобуса. Из числа спасенных 13 человек поступили в районную больницу Темрюкского района, шесть человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает РБК со ссылкой на медучреждение.

В соцсетях комментаторы возмущены реакцией украинских пользователей на трагедию: в основном, пользователи с Украины пишут, что «мост-то проклятый» и выражают злорадство по поводу трагедии. Есть и те, кто принес соболезнования.

«Автобус с рабочими упал в Керченский пролив, потому что думал, что там мост», — пишет пользователь с ником @crimeapanda. «Там их встретят с музыкой хора Александрова», — отвечает «украинскому патриоту в Крыму» пользователь с ником @wowkulakua.

Украинским «радующимся» отвечают, что пирс в Тамани не имеет никакого отношения к Керченскому мосту, как и погибшие рабочие. Тем не менее в украинских социальных сетях эти две географические точки уже связали.