Краснодар, 28 августа, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В настоящее время 18 раненых при падении вахтового автобуса в море в Темрюкском районе Краснодарского края остаются в больницах. Состояние пятерых из них врачи оценивают как тяжёлое. Сегодня, 28 августа, в больнице скончался ещё один пострадавший, пишет «Коммерсантъ». После автоаварии он был доставлен в Краснодарскую краевую клиническую больницу. Спасти его жизнь не удалось.

Minzdravkk.ru Операция

По словам представителя администрации Краснодарского края, у троих «тяжелых» отмечается положительная динамика, двое — в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, вахтовый автобус с рабочими упал со строящегося пирса в Темрюкском районе в районе населенного пункта Волна утром 25 августа. Поисково-спасательная операция продолжалась больше суток. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекались 134 человека и 31 единица техники. 26 августа спасатели обнаружили и подняли из воды тело 18 погибшего в результате падения автобуса. В транспортном средстве находилось более 50 человек. 33 пассажира удалось спасти, 17 были признаны погибшими в день аварии. Также спасатели обнаружили и подняли на поверхность сам злополучный автобус.

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26 августа в Краснодарском крае был объявлен днём траура. В регионе приспустили флаги, отменили массовые и развлекательные мероприятия и передачи в эфирах местных телеканалах.

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По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора во всех храмах епархии отслужили заупокойные богослужения, за которыми вознесены молитвы о погибших. В Екатерининском кафедральном соборе Краснодара панихиду по усопшим совершил глава кубанской митрополии.

Семьям погибших из Краснодарского края будет оказана материальная поддержка в размере 1 млн рублей. Власти на местах также помогут в организации похорон.

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Сейчас устанавливаются причины трагедии. В ходе заседания краевого оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал к тщательному расследованию случившегося. Результаты расследования должны быть гласными, акцентировал глава региона.

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Ранее сообщалось, что рабочие, ехавшие с вахты в автобусы, были из подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз». Уже позднее стало известно, что автобус этой компании не принадлежал.

Следствие возбудило два уголовных дела. В настоящее время водитель автобуса, который выжил в ДТП, и индивидуальный предприниматель, предоставивший автобус «Таманьнефтегазу», арестованы.

«Продолжаются активные следственные действия: следователи работают с изъятой документацией в ЗАО «Таманьнефтегаз» и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы», — уточнили ИА REGNUM в СКР.

Причиной аварии Ространснадзор назвал неисправные тормоза.