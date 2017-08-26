Краснодар, 26 августа, 2017, 16:58 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) ходатайствовал об аресте подозреваемых по уголовному делу о падении автобуса в Черное море в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Mchs.gov.ru На месте катастрофы

«Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса (…) и индивидуального предпринимателя (…)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 августа в Краснодарском крае опрокинулся автобус, который перевозил вахтовых рабочих из подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз». В результате инцидента погибли 18 человек.

По предварительным данным, у пассажирского автобуса были неисправны тормоза.

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