Краснодар, 25 августа, 2017, 09:21 — ИА Регнум. При падении автобуса в море в районе порта «Кавказ» в Краснодарском крае погибло по меньшей мере 6 человек, сообщил источник в оперативных службах края.

(сс)GDJ Море

По данным источника, около 07:50 по местному времени в море упал автобус, перевозивший вахтовиков «Таманьнефтегаза». По предварительным данным, в салоне находились 20 человек.

Источник также сообщает об обнаружении первых шести погибших в ЧП. Еще два человека найдены живыми.

Подробности трагедии выясняются.