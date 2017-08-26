Краснодар, 26 августа, 2017, 18:49 — ИА Регнум. Причиной крупного ДТП в Темрюкском районе Краснодарского края стала неисправность тормозной системы автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Ространснадзора.

Mchs.gov.ru На месте катастрофы

«По предварительной информации, перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории «Таманьнефтегаз», — говорится в сообщении. — Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус, который перевозил вахтовых рабочих из подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в Краснодарском крае 25 августа.

По последним данным, в результате ДТП погибли 18 человек, еще более 40 получили различные травмы.

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