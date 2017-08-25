Краснодар, 25 августа, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Число погибших в результате падения автобуса в Керченский пролив возросло до 18 человек. Еще 33 рабочих пострадали, сообщает 25 августа пресс-служба администрации Темрюкского района Краснодарского края.

Kerch-most.ru Керченский пролив

«В настоящее время известно о 18 погибших и 33 пострадавших в результате трагедии. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие рабочие находятся в центральной районной больнице города Темрюка. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция, работают водолазы. Также работу ведет следственный комитет, организован межведомственный оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа в районе поселка Волна в Краснодарском крае в море упал автобус, в котором с вахты ехали работники компании-подрядчика и ЗАО «Таманьнефтегаз». Подрядная организация занималась строительством пирса, входящего в систему таманского порта.

По предварительным данным, автобус опрокинулся в море из-за неисправных тормозов. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.