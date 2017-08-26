Краснодар, 26 августа, 2017, 12:36 — ИА Регнум. В ходе поисково-спасательных работ в Краснодарском крае найдено тело 18-го погибшего в автокатастрофе с автобусом вблизи поселка Волна Темрюкского района. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба южного регионального центра МЧС.

Pxhere.com Трагедия в море

Напомним, 25 августа автобус, который перевозил вахтовых рабочих из подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море. По предварительным данным, у автобуса были неисправны тормоза.

В автобусе в момент аварии находились около 50 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших и 33 спасённых.

На данный момент на поверхность поднято тело последнего погибшего, который до этого считался пропавшим без вести.

Сегодня в Краснодарском крае день траура по погибшим в этой трагической автокатастрофе.