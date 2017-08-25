Краснодар, 25 августа, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Названа предварительная причина, которая привела к падению вахтового автобуса в Керченский пролив и гибели 18 человек. По данным администрации Темрюкского района, у автобуса отказали тормоза. Транспортное средство упало в море с четырехметровой высоты.

Temryuk.ru Место ЧП

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Дело о падении вахтового автобуса на Кубани передано следователям из Москвы

На место аварии начали прибывать родственники погибших. Известно, что жертвами автопроисшествия стали 18 человек. Их личности установлены (список погибших). 31 пострадавший госпитализирован в Темрюкскую ЦРБ, два человека санавиацией госпитализированы в больницу Краснодара. Из них семь человек в тяжелом состоянии с сочетанными травмами. Состояние остальных пострадавших врачи оценивают как средней и легкой тяжести.

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«Один из работников предприятия — Михаил Сороколетов, 15.02.1983 года рождения, объявлен без вести пропавшим. Поисково-спасательные работы продолжаются», — уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС Темрюкского района Александр Сорокотяга.

В поселке Волна работают бригады скорой медицинской помощи, краевые специалисты. Развернут межведомственный штаб.

Местные власти приняли решение об оказании адресной материальной помощи семьям жителей Краснодарского края, погибших в аварии. Они получат по 1 млн рублей. Также родственникам будет оказана вся необходимая помощь при организации похорон.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа в районе посёлка Волна в Краснодарском крае в море с пирса упал автобус, в котором с вахты ехали работники ЗАО «Таманьнефтегаз» и подрядной организации. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.