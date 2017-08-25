Краснодар, 25 августа, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 26 августа объявлено днём траура по погибшим в аварии с автобусом в Темрюкском районе. Соответствующее распоряжение сделал сегодня, 25 августа, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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«В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП с автобусом, произошедшего 25 августа 2017 года в Темрюкском районе, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, — объявить на территории Краснодарского края 26 августа 2017 года день траура», — сказано в распоряжении главы региона.

Напомним, трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 августа, недалеко от поселка Волна в Темрюкском районе Краснодарского края. Автобус, который перевозил вахтовиков, упал в море с четырёхметровой высоты. По предварительным данным, тормоза транспортного средства находились в неисправном состоянии.

По предварительным данным, погибли 18 человек. 33 человека были спасены.