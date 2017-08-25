Краснодар, 25 августа, 2017, 13:13 — ИА Регнум. В результате падения в воду вахтового автобуса с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» в Керченском проливе погибли 17 человек. Таковы последние данные от МЧС РФ. Тела жертв спасатели подняли на поверхность.

Mchs.gov.ru Спасательная операция в Керченском проливе

Читайте также: Автобус упал в море в районе порта «Кавказ»: есть жертвы

Рухнувший с моста автобус перевозил рабочих «Таманьнефтегаза»

27 работников удалось спасти, 15 из них находятся в медицинских учреждениях. Судьба ещё одного человека до сих пор неизвестна. Всего, по уточненной информации, в автобусе с вахты возвращались 45 человек.

Ранее по теме: Дело о падении вахтового автобуса на Кубани передано следователям из Москвы

Читайте также: Появилось видео падения вахтового автобуса на Кубани

Поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействованы более 110 человек и 29 единиц техники.

«В настоящее время территория оцеплена, проводятся спасательные работы. На место происшествия направлены силы МЧС, медицинские работники и сотрудники отдела внутренних дел», — сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Темрюкского района Александр Сорокотяга.

Водитель вахтового автобуса жив и находится в больнице, сообщает РЕН-ТВ. В каком он состоянии, пока не уточняется. Само транспортное средство спасатели также извлекли из воды.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о съезде автобуса со строящегося пирса в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края поступило дежурному 25 августа в 08:07 (мск). Незамедлительно на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России и другие службы экстренного реагирования. Следственные органы возбудили два уголовных дела. Заниматься расследованием трагедии будут дознаватели центрального аппарата СКР.