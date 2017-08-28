Аварии на старых, не отвечающих современным требованиям автобусах стали серьезной проблемой на дорогах России. 25 августа в Краснодарском крае в результате автокатастрофы погибли 19 человек, 32 попали в больницы. Причиной трагедии Ространснадзор назвал неисправные тормоза. Эксперты сходятся во мнении, что органы государственной власти, отвечающие за безопасность транспортных перевозок в стране, недооценивают опасность, которую несет эксплуатация старой техники.

Mchs.gov.ru Спасательная операция в Керченском проливе

Напомним, что вахтовый автобус, перевозивший рабочих ЗАО «Таманьнефтегаз», рухнул в море с высоты в четыре метра. По факту аварии правоохранители возбудили уголовное дело. Водитель автобуса и индивидуальный предприниматель, предоставивший автобус «Таманьнефтегазу», находятся под арестом.

Эксперты сходятся во мнении, что проблема использования старых автобусов достигла удручающих масштабов и может повлечь за собой новые трагедии.

«К сожалению, проведенное нашими специалистами исследование обстоятельств аварии в Краснодаре, — говорит вице-президент «Группы ГАЗ» Елена Матвеева, — очередное свидетельство того, что органы государственной власти, отвечающие за безопасность транспортных перевозок в стране, недооценивают степень рисков, связанных с эксплуатацией старой техники».

Gazgroup.ru Производственная площадка «Группы ГАЗ»

Стоит отметить, что «Группа ГАЗ», как и ГИБДД, ведет статистику аварий автобусов разных марок и производителей, чтобы проводить полноценный анализ технического состояния машин и степени их повреждений. По этой статистике, запас прочности конструкции старых автобусов, неважно, какой они марки и кто их произвел, с годами падает в 1,5 — 2,5 раза, из-за чего возрастает риск внезапного выхода механизмов из строя.

Во многих государствах мира такие автобусы нельзя использовать для пассажирских перевозок. В большинстве европейских стран средний возраст используемых автобусов составляет от 5,7 до 7,7 лет.

Сорвавшийся в море, по информации Ространснадзора, из-за отказа тормозов автобус собрали на Мичуринском авторемонтном заводе. Это ЗАО еще в 2009 году было признано банкротом, а в 2011 году и вовсе ликвидировано. Авария на Кубани встала в один длинный ряд катастроф, случившихся из-за отказа старой техники, выпуск которой уже давно прекращен, а эксплуатационный ресурс — исчерпан.

«Очевидно, что это — старый автобус, который уже не отвечал современным требованиям, предъявляемым к эффективности систем торможения, рулевого управления и другим элементам активной безопасности», — уверена Елена Матвеева.

Эксперты называют аварию на Кубани прямым продолжением вопиющей ситуации, сложившейся на рынке пассажирских перевозок.

«Этот автобус вообще можно назвать самопалом, так как это переделанный автобус Мичуринского автозавода, — подчеркивает эксперт межрегиональной организации «Город и Транспорт» Владимир Валдин. — Даже одно это настораживает. Хотя причину падения там еще выясняют».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Несмотря на то, что в Европе давно занялись проблемой старой техники, в России до сих пор никаких законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов не существует. Еще 17 декабря 2013 года правительство ввело запрет на использование транспортных средств старше 10 лет для перевозки детей. Но и эта крайне необходимая инициатива пока не работает: решение по вопросу переносилось уже 4 раза. А 30 июля этого года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в пятый раз отложил введение запрета до 1 января 2018 года.

Между тем, пока россияне еще отходят от последствий аварии на Кубани, в стране произошла новая трагедия, на этот раз пострадали и дети. Как сообщает ТАСС, в Дагестане опрокинулся маршрутный микроавтобус, следовавший по автодороге Хебда — Бежта. По предварительным данным, пострадали 16 человек, в том числе и трое детей. Всех пострадавших доставили в больницы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины аварии.

«То, что в нашей стране происходит с автобусами, вообще ужасает, — говорит Владимир Валдин. — Чем дальше от Москвы — тем больше беспредела. Автобусы старые, еле перемещаются, ни о какой технике безопасности речи не идет. Глянешь на автобус в провинции, и волосы дыбом встают».

При этом российские автопроизводители, такие как ПАЗ, ЛиАЗ, «ВолгаБас», КАВЗ, НефАЗ, сегодня производят современные автобусы различных классов и могут в полной мере покрыть потребности перевозчиков в новой технике.

Если правительство и дальше будет откладывать столь необходимые инициативы в области безопасности пассажирских перевозок, трагедии, подобные аварии в Краснодаре, будут повторяться.