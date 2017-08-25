Краснодар, 25 августа, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Спасатели МЧС и службы скорой помощи продолжают работы на месте «керченской трагедии», на данный момент число погибших составляет 13 человек, сообщил источник в службе скорой помощи региона.

Скриншот видео Падение автобуса с моста в Керченский пролив страницы Трэш Live Падение автобуса с рабочими

«Тринадцать человек обнаружены без признаков жизни и четыре в тяжелом состоянии», — сказал источник.

Информацию о случившемся на Кубани ДТП подтвердили в МЧС по Краснодарскому краю. Согласно информации спасателей, автобус рухнул в воду со строящегося пирса. На данный момент оперативными силами МЧС проводятся поисковые работы.

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Напомним, утром 25 августа в Керченский пролив упал автобус, перевозивший вахтовиков предприятия «Таманьнефтегаз». Трагедия произошла в районе поселка Волна (Краснодарский край). Автобус перевозил 35 человек, которые возвращались после вахты, сообщали в службе скорой помощи.