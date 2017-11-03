Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии
РФ внесла в СБ ООН проект резолюции о продлении расследования «химатак»
Проект резолюции о продлении расследования «химической атаки», которую якобы осуществили в Сирии правительственные войска, внесла российская сторона на рассмотрение Советом Безопасности ООН, 3 ноября передает Russia Today. Таким образом, Москва настаивает на продлении мандата совместного механизма...
3 ноября 2017
Постпред США в ООН обвинила Асада в применении зарина
Обвинения в применении нервно-паралитического газа зарина вооруженными силами Сирии высказала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Комментируя доклад экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), американка заявила: «Представленные сегодня выводы совместного...
27 октября 2017
Франция назвала неприемлемым скептицизм России по поводу доклада ОЗХО
Скептическое отношение России к результатам расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) применения химического оружия в Сирии неприемлемо, заявила 18 октября официальный представитель МИД Франции Агнес Ромате-Эспань, сообщает Reuters. «Мы не можем принять, что убедительность и...
19 октября 2017
Превращение Трампа из успешного бизнесмена в политического лузера
В условиях нарастающего жёсткого многостороннего информационно-расследовательского прессинга на Трампа и членов команды совершенно очевидна острейшая необходимость перехода к совершенно аналогичным контробвинениям и, в первую очередь, на самом главном информационном направлении — российском, тем...
15 октября 2017
В МИД РФ назвали постановочной «химатаку» в Идлибе
Версия, согласно которой так называемая химическая атака в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) была постановкой, является наиболее вероятной, сообщил журналистам Михаил Ульянов, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД. Комментируя...
14 октября 2017
Либералам США Трамп мил лишь как разжигатель войны – American Conservative
Карпентер в статье для The American Conservative. Читайте также: Белому дому нужно «надеть на Трампа намордник» — The Foreign Policy Воинственные внешнеполитические инициативы — единственное, что греет сердца либералов, что красноречиво демонстрирует то печальное политическое состояние нынешних...
27 сентября 2017
Госдеп пригрозил Асаду последствиями за «химатаки»
Дальнейшее использование химического оружия сирийскими властями будет иметь для президента Сирии Башара Асада серьезные последствия, говорится в обращении, распространенном Государственным департаментом США. В ультимативном заявлении, опубликованном американским внешнеполитическим ведомством...
22 августа 2017
Дональд Калигула. Чиновники оторвались: главное за неделю
Решение России о высылке из страны американских дипломатов, так разочаровавшее Штаты, вскоре получит ответ со стороны Вашингтона. О том, что уже к сентябрю Белый дом предпримет ответные меры, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. К концу рабочей недели прошла информация, что США намерены закрыть одно...
12 августа 2017
МИД РФ объяивл о новой «химической провокации» против Асада
Российская сторона готова предоставить более детальные данные о готовящейся против сирийского правительства провокации по обвинению в использовании химического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 6 июля. МИД Сирии жестко раскритиковал доклад миссии...
6 июля 2017
Постпред России: США препятствуют расследованию химатаки в Хан-Шейхуне
США и их союзники не позволили принять решение о визите экспертов ОЗХО на место заявленной в СМИ химатаки в сирийском Хан-Шейхуне, рассказал в эфире RT российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин. По словам Александра Шульгина, США и их сателлиты сразу же интерпретировали отчёт ОЗХО...
5 июля 2017
СМИ: Миссия ОЗХО подтвердила применение зарина в Идлибе
Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии подтвердила, что в сирийской провинции Идлиб в начале апреля 2017 года был применён запрещённый газ зарин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию доклада миссии. «Большое число людей, некоторые из которых скончались...
30 июня 2017
American Conservative: Удар по Сирии был основан на лжи «Белых касок»
После того как в немецком издании Die Welt появилась статья лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, в которой высказывались сомнения относительно данных разведки, легших в основу решения президента США Дональда Трампа нанести удар по базе ВВС Сирии «Шайрат» 7 апреля, в Белом доме заявили, что...
29 июня 2017
Как должна реагировать Россия на американские вылазки в Сирии?
Американские атаки на сирийские правительственные войска продолжаются. После атаки на авиабазу и сбитого бомбардировщика Су-22 20 июня был сбит сирийский ударный беспилотник. Как должна реагировать Россия в этой ситуации, задает вопрос военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян. Оставить без...
28 июня 2017
Администрация Трампа обвинила Асада в подготовке «новой химатаки»
Подготовка к новой химической атаке против мирных жителей ведется сирийским руководством, сообщили в пресс-службе Белого дома. «Соединенные Штаты выявили возможную подготовку к другому нападению с применением химического оружия со с стороны режима [президента Сирии Башара ] Асада, которое может...
27 июня 2017
США: Асад готовит «ещё одно массовое убийство» с применением химоружия
Вашингтон считает, что власти Сирии ведут подготовку к атаке с использованием химического оружия, которая может привести к гибели мирных жителей. Об этом говорится в распространённом поздно вечером 26 июня заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, передаёт корреспондент ИА REGNUM...
27 июня 2017
Die Welt: СМИ купились на «сказку» Трампа о химатаке в Хан-Шейхуне
Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по сирийской авиабазе Шайрат вопреки предупреждениям разведслужб об отсутствии доказательств химатаки в городе Хан-Шейхун. Позже утверждение Трампа о том, что химатака имела место, однако Россия отрицает этот факт, не вызвало сомнений у представителей...
26 июня 2017
США против Сирии: каким должен быть ответ России?
Не успело пройти и два дня с момента уничтожения сирийского истребителя Су-22 американским палубным истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet, как 20 июня случился ещё один инцидент — теперь сбитым оказался сирийский беспилотник. Перехват был официально подтверждён возглавляемой США...
21 июня 2017
Истребители ВВС Сирии возвращаются в «Шайрат» — NBC
Перемещение подразделений сирийских ВВС на авиабазу «Шайрат» (провинция Хомс, Сирия) началось после завершения одного из этапов восстановительных работ, передает со ссылкой на представителей американских военных NBC. Отмечается, что на «Шайрат» уже возвращены истребители МиГ-23 и Су-22, поскольку...
24 мая 2017
Великая шахматная доска и ее пешки
Трамп играет по-крупному. Сирия, Северная Корея, перезарядка ближневосточной обоймы, встряски на местах и переговоры на высшем уровне, самим своим фактом провоцирующие не просто скандалы, а новые волны информационной войны. Однако возникает вопрос: оправдает ли игра Трампа ожидания болельщиков...
23 мая 2017
Кто помог Трампу уволить главу ФБР, доставшегося ему в наследство от Обамы?
В Вашингтоне неспокойно. «Не наш» новый президент одерживает победу за победой. Его противники в растерянности, им остается лишь уверять народ в скором крахе его планов так же уверенно, как полгода назад уверяли в нереальности его победы на выборах. А ведь еще 10 дней назад они были полны радости...
10 мая 2017