Вашингтон, 27 июня, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Подготовка к новой химической атаке против мирных жителей ведется сирийским руководством, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Соединенные Штаты выявили возможную подготовку к другому нападению с применением химического оружия со с стороны режима [президента Сирии Башара] Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей», — говорится в сообщении.

В Белом доме утверждают, что Дамаск готовит такую же химическую атаку, которая, как заверяет Вашингтон, была предпринята 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия).

Администрация главы США напомнила, что американские военные «находятся в Сирии для ликвидации группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Если, однако, господин Асад проведет еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену», — говорится в сообщении.

Напомним, США, не представив никаких доказательств, обвинили Дамаск в том, что правительственная сирийская армия применила против жителей Хан-Шейхуна химическое оружие. В американских СМИ появились кадры последствий «химической атаки», на которых показаны мирные жители, отравленные «химическим оружием Асада».

Доказательств вины Дамаска в применение химического оружия никто не представил. Зато этот «инцидент» стал поводом для ракетного удара Пентагона по сирийской авиабазе Эш-Шайрат (провинция Хомс, Сирия) в ночь на 7 июня. В результате этой атаки погибли не только сирийские военные, но и мирные жители.

Читайте также: Die Welt: СМИ купились на «сказку» Трампа о химатаке в Хан-Шейхуне

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону перспективы урегулирования вооруженного конфликта в Сирии. Лавров призвал официальный Вашингтон принять меры для недопущения провокационных ударов по сирийским правительственным войскам.

Читайте подробнее: Лавров призвал Тиллерсона не допускать ударов по сирийским войскам