В Вашингтоне неспокойно. «Не наш» новый президент одерживает победу за победой. Его противники в растерянности, им остается лишь уверять народ в скором крахе его планов так же уверенно, как полгода назад уверяли в нереальности его победы на выборах. А ведь еще 10 дней назад они были полны радости, что президент не успел выполнить свои обещания за 100 дней, «а значит, уже и не сможет». Как же они дошли до жизни такой? Что такого сделал Трамп, чтобы так деморализовать оппозицию?

Иван Шилов ИА REGNUM Привет вам, демократы!

За свою пятнадцатую неделю в Белом доме он успел сделать на редкость много. Началось все с двух указов, реальная эффективность которых пока неясна, но потенциал огромен. Первый указ декларирует недопустимость ограничения участия религиозных организаций в общественной и политической жизни и пресекает сформировавшуюся в США практику налогового давления на слишком громко выступающие приходы и епархии.

Надо заметить, что издание указа, запрещающего чиновникам нарушать и так существующий закон, выглядящее по нашу сторону океана как какой-то абсурд, является в Штатах нормальной практикой. Так, в Техасе на этой неделе был принят закон, который запрещает шерифам и местным администрациям предоставлять убежище (то есть укрывать) нелегальным мигрантам, а также игнорировать законный запрос на их выдачу миграционной службе.

Указ, о котором идет речь, призван пробудить к политической жизни «дремлющие» религиозные общины, в которые с той или иной долей искренности входит чуть ли не большинство жителей американской глубинки. В случае успеха этого замысла, разномастные течения и даже крупные секты, все без исключения именуемые в Америке религиями и так же без исключения основывающие свои доктрины на неких «традиционных ценностях», должны составить оппозицию стремительно набирающей обороты идеологии ЛГБТ. Таким образом, у поддерживающего Трампа сельского населения помимо экономического «единства в бедности» должна появиться еще и идеологическая общность. А уж президент и его республиканцы не преминут поднять эту общность на знамя. В то время как демократы взялись защищать народ от дискриминации половой, Трамп решил взять на вооружение намного глубже укорененную в американском праве защиту от религиозной дискриминации.

Второй президентский указ, подписанный на прошлой неделе, посвящен созданию нового органа координации и принятия решений внутри правительства. Новый межведомственный совет во многом отличается от себе подобных, созданных новым президентом в большом количестве. Во-первых, на этот раз председателем будет сам Трамп, во-вторых, сфера регулирования совета весьма необычна — это не широкая область, типа сельского хозяйства или внутренней безопасности, а достаточно узкий сектор — информатизация и технологическое совершенствование механизмов государственного управления. Таким образом, становится ясно, что 45-й президент США, при всем внимании к массе внешних и внутренних вызовов и угроз, стоящих перед его страной, не только не забывает, но и придает первостепенное значение наращиванию эффективности управляющей системы, без которой невозможны даже самые гениальные реформы.

Таким образом, Трамп тихо и совсем без помпы начал две важнейшие битвы — за возрождение идеологии американского традиционализма и за эффективное правительство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опора на собственные силы

Две битвы совсем другого рода прошли на неделе в Конгрессе. Первое столкновение было вызвано президентским проектом бюджета. Дело в том, что проект бюджета должен быть одобрен обеими палатами Конгресса к определенному числу, иначе происходит так называемая остановка правительства, то есть моментальное замораживание финансирования всех статей бюджета, за исключением малого списка жизненно важных. Такое бедственное для страны состояние в теории может продолжаться довольно долгое время, пока парламентарии не придут к соглашению. Хотя официальная процедура и подразумевает пленарные заседания и голосования обеих палат, на практике компромисс между двумя фракциями чаще всего достигается в рамках предварительных встреч комитета по бюджету палаты представителей. Так как проект бюджета, представленный Трампом, включал в себя урезание многих дорогих сердцу демократа статей, противники президента в Конгрессе сразу заявили, что ни за что не согласятся и будут бороться до конца. И действительно, трудно представить более выгодную для всякой оппозиции ситуацию, когда она может довести действующую администрацию до правительственного коллапса, да еще и выставить дело таким образом, что президент не идет на компромисс, так как его завиральные идеи ему важнее нужд народа. Такое положение дел, без сомнения, нанесло бы огромный ущерб Белому дому как в репутационном, так и в политическом плане.

«Остановка правительства» уже маячила на горизонте, как вдруг представители обеих партий заявили о достигнутом компромиссе и с гордостью поделились его подробностями. Хвастовство республиканцев вполне понятно, ведь они увернулись от публичного позора и обвинения в неспособности управлять в условиях парламентского большинства. А вот демократам вряд ли есть чем по-настоящему гордиться. Они не только упустили шикарную возможность подорвать авторитет президента, его администрации и партии, они даже не смогли дорого продать эту возможность. Все, чего они добились и в чем состоял «компромисс», — это отказ в прямом финансировании строительства стены на границе с Мексикой, оставление в бюджете дотаций на медицинские исследования и отказ от сокращения поддержки абортариев.

За эту недорогую цену Трамп и его команда получили беспрецедентное увеличение военного бюджета на 50 миллиардов долларов (или на 10%), резкое сокращение расходов и на Госдеп, и его разнообразные программы «мягкой силы», полтора миллиарда на пограничную службу и далее по списку. Нет сомнений, что вливания в силовые структуры по большей части превращаются, в конце концов, в контракты с производителями техники и вооружений, а они, в свою очередь — в зарплаты и рабочие места. Таким образом, президент-бизнесмен, в очередной раз отдав на откуп громкое, но непринципиально важное начинание, достиг значительного результата, одновременно поддерживающего три точки его опоры: военных, промышленников и рабочий класс.

Что именно послужило причиной столь резких изменений в переговорной тактике демократов, сказать трудно, возможно, как утверждают верующие в чистую политику, Трамп просто «гениальный переговорщик», возможно, были применены некие более действенные закулисные методы влияния. Как бы то ни было, на волне успеха республиканцы в палате представителей сплотились как никогда и выиграли вторую подряд судьбоносную битву, а именно, — приняли новую версию законопроекта по отмене системы обязательного платного медицинского страхования Obamacare. Именно неспособность достичь согласия по этому документу стала самым большим промахом, вменяемым в вину новому президенту в его первые 100 дней, и вот, всего неделю спустя после этой якобы знаменательной даты проект принят нижней палатой. Чтобы стать законом, проект должен быть одобрен еще и Сенатом, и демократы, ошарашенные двумя поражениями подряд, попробуют этого не допустить, но сил у них не так уж и много.

Для оказания помощи и компенсации слабости политически активных и занимающих реальные посты демократов все чаще и чаще привлекают официально не трудоустроенных бывших лидеров — Барака Обаму и Хиллари Клинтон. Если экс-президент пока ограничивается расплывчатыми формулировками и общими призывами к сенаторам и молодежи, то проигравшая Трампу на выборах Клинтон не стесняется в выражениях и жестко критикует не только президента, но и его окружение. На прошедшей неделе она нанесла особенно сильный удар по директору ФБР Джеймсу Коми, заявив, что если бы он не уведомил глав парламентских фракций о возможном возобновлении расследования ее дела (что тут же «утекло» в СМИ), то она бы сейчас сидела в Овальном кабинете.

Скорее всего, поливая политической грязью человека, закрывшего расследование ее дела и ведущего расследование связей команды Трампа с Россией, она хотела одновременно заронить в общественное сознание мысль о сговоре Коми с президентом, а с другой стороны — стимулировать директора ФБР к более решительным действиям в «русском деле», способном всякие подозрения развеять. Эффект оказался совсем другим. Хиллари, видимо, упустила из виду, что Коми — один из немногих высоких государственных чинов, оставшихся на своих местах при смене власти. Трамп не уволил его не потому, что не хотел, а потому что не мог — бушевал «русский скандал», и такое увольнение было бы однозначно истолковано как попытка замести следы. Теперь же, когда Коми стали подозревать в сговоре с администрацией и он стал публично защищать свое предвыборное решение, Трамп воспользовался его слабым положением и уволил слишком строптивого подчиненного. В официальном письме президента особо указывается, что он увольняет директора, «несмотря на то, что тот неоднократно информировал его, что в отношении его лично расследование не ведется». Таким образом, Хиллари Клинтон, желая побольнее ужалить своего оппонента, только дала ему благовидный предлог заменить самостоятельного и хитрого Коми на нового человека, имя которого станет известно в ближайшие дни.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Череда побед Трампа обескуражила его противников. Про импичмент, уже маячивший на горизонте перед ракетным ударом по Сирии, теперь никто даже и не вспоминает. Реально осуществимых легальных способов борьбы с президентством миллиардера как таковым не осталось. Его противникам остается либо играть в долгую, надеясь на победу сначала в парламентских выборах 2018 года, а затем на президентских в 2020 году, либо прибегать к нелегальным методам, на которые довольно открыто намекают даже некоторые «большие» СМИ. Именно осознание провала тактики блиц-дискредитации, понимание того, что Трамп — это надолго, и деморализует оппозиционные элиты и послушные им СМИ. Одновременно с этим, пока Демократическая партия раздроблена на лагеря Сандерса, Клинтон и Обамы, надеяться им особенно не на что, ведь Трамп уже сумел собрать свою партию в единое целое.

Смогут ли противники президента преодолеть упадок духа и как следует насолить хозяину Белого дома или будут ждать и верить, что его похоронят под собой обломки его же политики, — покажет только время.