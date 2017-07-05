Нью-Йорк, США, 5 июля, 2017, 21:57 — ИА Регнум. США и их союзники не позволили принять решение о визите экспертов ОЗХО на место заявленной в СМИ химатаки в сирийском Хан-Шейхуне, рассказал в эфире RT российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.

U.S. Navy Химическая атака

По словам Александра Шульгина, США и их сателлиты сразу же интерпретировали отчёт ОЗХО доказательство вины законного сирийского правительства и лично Башара Асада, хотя написавшие отчёт эксперты ОЗХО так и не посетили ни предполагаемое место химатаки в Хан-Шейхуне, ни базу ВВС Сирии Шайрат, откуда, по заявлениям американцев, вылетели самолёты, производившие химическую атаку.

До сих пор неизвестно, куда были вывезены тела погибших, где находятся собранные доказательства применения химоружия и кто имеет к ним доступ.

Александр Шульгин подчеркнул, что до сих пор не удалось выяснить, что произошло в Хан-Шейхуне. Остаётся неизвестным, была ли это утечка отравляющих веществ или взрыв. А если это был взрыв, то его место также не определено.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года сирийская вооруженная оппозиция заявила о 80 погибших в результате применения правительственными войсками Сирии химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков. По сведениям российских военных, ВВС Сирии нанесли удар по арсеналу боевиков, на котором изготавливались фугасы с отравляющими веществами.

Страны Запада обвинили президента Сирии Башара Асада в организации химической атаки. Несмотря на отсутствие доказательств этого, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс, с которой, по утверждениям Вашингтона, и была осуществлена химатака.