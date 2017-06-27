Вашингтон, 27 июня, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Вашингтон считает, что власти Сирии ведут подготовку к атаке с использованием химического оружия, которая может привести к гибели мирных жителей. Об этом говорится в распространённом поздно вечером 26 июня заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Соединённые Штаты выявили потенциальную подготовку режима Асада к очередной химической атаке, результатом которой, очевидно, станет массовое убийство мирных жителей, в том числе невинных детей», — отмечается в заявлении.

Как уточняется, зафиксированная Вашингтоном «активность» является «аналогичной тем подготовительным действиям, которые режим осуществлял перед атакой 4 апреля 2017 года».

«Как мы уже заявляли ранее, США находятся в Сирии в целях ликвидации «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ). Однако, если господин Асад осуществит ещё одно массовое убийство с использованием химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену», — заявляют в Белом доме.

Напомним, накануне американский журналист Сеймур Херш в свое статье в Die Welt сообщил, что президент США Дональд Трамп решил нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат» вопреки предупреждениям разведслужб об отсутствии доказательств химатаки в городе Хан-Шейхун.

По данным разведки США, 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне на здание, где проходила встреча лидеров исламистов, была направлена российская корректируемая авиабомба. Операцию выполнили сирийские военные, при этом российская сторона предупредила Вашингтон о готовящейся атаке.

В подвале здания был склад с оружием и боеприпасами, там же хранились медикаменты и вещества для дезинфекции на основе хлора. После удара сирийцев по зданию могло образоваться токсичное облако, однако ни о какой химической атаке речи не шло, отмечалось в материале.

7 апреля, напомним, США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе сирийских правительственных войск «Шайрат», откуда, как утверждают в Вашингтоне, и была осуществлена предполагаемая химатака.