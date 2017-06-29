После того как в немецком издании Die Welt появилась статья лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, в которой высказывались сомнения относительно данных разведки, легших в основу решения президента США Дональда Трампа нанести удар по базе ВВС Сирии «Шайрат» 7 апреля, в Белом доме заявили, что официальный Дамаск готовит очередную химическую атаку. Более того, Херш стал объектом критики широкого спектра комментаторов, в том числе Элиота Хиггинса, на блог которого в Bellingcat часто ссылаются американские и британские СМИ как на доказательство причастности правительства Сирии к химатаке на город Хан-Шейхун, пишет Скотт Риттер в статье для The American Conservative.

Альфредо Родригес. Лжецы

Автор отмечает, что ни у Херша, ни у Хиггинса нет сведений, которые могли бы окончательно доказать истинность их позиций, тем не менее они оба не могут быть правыми. На этом фоне необходимо задать те вопросы, которые издревле задавали философы, идущие по пути познания истины. И в качестве примера автор предлагает последовать рассуждениям Аристотеля, подходившего к проблеме с позиций потенциального и актуального и считавшего, что истину нужно искать в рамках четырех — формальной, движущей, материальной и целевой — причин.

Так, материальной причиной является то, из чего создан объект, что в данном случае химатаки в Сирии связаны непосредственно с самим типом оружия, которое якобы использовалось. И здесь можно делать выводы лишь по косвенным обстоятельствам. В частности, организация Human Rights Watch, основываясь на анализе изображений, предоставленных «Белыми касками», сделала вывод, что материальной причиной случившегося стал советский боеприпас ХАБ-250, созданный для доставки зарина авиацией.

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Заявление организации вызывает ряд вопросов. Во-первых, нет независимого подтверждения того, что указанные предметы являются именно частью ХАБ-250, или что они были найдены в Хан-Шейхуне, не говоря уже о том, что они применялись в ходе авиаудара ВВС Сирии. Более того, этот боеприпас никогда не экспортировался ни российскими, ни советскими властями, из-за чего наличие его у Сирии вызывает значительное сомнение. Более того, ввиду поражающих свойств зарина боеприпас с ним будет предназначен для распространения его в виде аэрозоли, вдыхаемой жертвой или покрывающей его кожные покровы. Боеприпас должен быть оснащен тормозящим механизмом, например, парашютом, для замедления его скорости при приближении к цели.

К тому же данный вид оружия не предназначен для точных ударов, поэтому они применяются пачками по площадям. Например, боеприпас ХАБ-250 был рассчитан на сброс с бомбардировщика Ту-22 по 24 штуки на цель. Устройство боеприпаса также не предполагает сильного взрыва. Поэтому в результате применения этого оружия боеприпас оставался практически целым, после чего большое число этих снарядов можно найти в непосредственной близости от цели. Таким образом, если бы в Хан-Шейхуне действительно применялся ХАБ-250 или любой другой доставляемый бомбардировщиком боеприпас, на месте инцидента можно было бы найти достаточно доказательств. Тот факт, что их не было обнаружено, идет вразрез с утверждениями о том, что поражающие средства были применены самолетом сирийского правительства.

Далее, в рамках логики Аристотеля следует обратить внимание на движущую причину, то есть то, с помощью чего создан предмет, что в контексте произошедшего в Хан-Шейхуне означает не само оружие, а его воплощение на месте в смысле причины и следствия. Ничто не символизировало инцидент больше, чем шокирующие кадры, появившиеся после предполагаемой химической атаки. Эти изображения, послужившие поводом для приказа Трампа о нанесении удара по базе ВВС Сирии «Шайрат», предоставлены организацией «Белые каски». Именно они и стали движущей причиной для обвинений сирийского правительства в применении химического оружия.

Появившиеся в 2012 году на волне мятежа в Сирии «Белые каски» неоднократно использовали свой гуманитарный статус для продвижения антиправительственной повестки дня, а также призывов к иностранному вмешательству для свержения власти Асада. В организации не скрывают, что она пользуется обширной поддержкой западных НКО и правительств, в том числе USAID. В частности, обучением «Белых касок» занимается британская компания May Day Rescue, имеющая значительные связи с МИД Великобритании. В ходе обучения эксперты компании смогли добиться от «касок» соответствия первому уровню компетентности в спасательных операциях, что предполагает доступ к поверхностным поисковым работам. Таким образом, «Белые каски» не обладают ни нужной компетенцией, ни оборудованием для спасения людей оказавшихся под завалами, не говоря уже о том, чтобы работать в столь опасных условиях, как в случае заражения зарином.

«Белые каски» получили популярность на Западе благодаря распространению видеозаписей, на которых они якобы спасают мирных жителей из завалов, предоставляя им медицинскую помощь. Для нетренированного глаза подобные видео могут показаться примерами героизма, для профессионала же они свидетельствуют об опасной некомпетентности или хуже — мошенничестве. Так, на кадрах из Хан-Шейхуне, предоставленных «Белыми касками», очевидным образом видно, что их действия либо усугубили ситуацию с жертвами, либо стали бы причиной гибели самих «спасателей». Все это дает основания полагать, что спасательная операция «Белых касок» была не чем иным, как постановкой, рассчитанной для малограмотных зрителей.

При этом автор подчеркивает, что он не утверждает, что в Хан-Шейхуне ничего не произошло, он просто обращает внимание на театральность заснятого «Белыми касками» и того, что с помощью этих кадров, которые быстро разлетелись по соцсетям, они смогли вдохнуть новую жизнь в версию о химическом оружии, отвлекая внимание от того, что никакого оружия так и не было найдено.

После того, как было дано определение создания объекта — несуществующее химическое оружие, а также средство его создания — спектакль «Белых касок», можно переходить к третьей причине — формальной, которая является воплощением того, чем предмет является на самом деле. В случае с Хан-Шейхуном это лучше всего выражается в результатах судебно-медицинской экспертизы образцов, якобы взятых у жертв на месте инцидента. Ответственность за проведение подобных анализов несет Организац\ия по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая установила, что в провинции Идлиб был якобы применен либо зарин, либо «вещество подобного типа».

Проблема только в том, что ОЗХО не имеет права выступать с подобными заявлениями, поскольку одним из принципов их работы является концепция «цепи обеспечения сохранности» проб, в рамках которой процесс передачи образцов должен строго документироваться с момента забора до лаборатории. В противном случае образец не является доказательством. При этом организация признает, что она так и не получила доступа к Хан-Шейхуну, отметив, что образцы были получены благодаря неправительственной организации. Этой НКО оказались «Белые каски», которые, во-первых, не получили нужной подготовки для сбора таких образцов, а, во-вторых, ни в коем случае не являются частью структуры ОЗХО.

Наконец, стоит рассмотреть, в чем состояла последняя — целевая — причина атаки на Хан-Шейхун. И чтобы ответить на этот вопрос, необходимо придерживаться рамок актуальности и потенциальности. Нельзя не заметить, что при анализе всех предыдущих причин неотменной частью стали «Белые каски».

В этом контексте стоит напомнить, что когда дело касается Хан-Шейхуна, существует две версии событий. Одна высказывается правительствами США, Великобритании и Франции и поддерживается такими экспертами как Хиггинс, работающий для Bellingcat, и «Белыми касками». Согласно ей, правительство Сирии применило химическое оружие с помощью единственного боеприпаса на одной гражданской цели. Согласно другой, высказываемой правительством Сирии и России и поддерживаемой такими журналистами как Херш, авиация Дамаска нанесла воздушный удар по военной цели, в результате чего произошла непредвиденная утечка токсичного вещества, приведшая к гибели мирных жителей.

Нет сомнений, что версия событий о событиях 4 апреля, которую помогли состряпать и продать «Белые каски», поспособствовала самому существованию их как организации, а также их цели свержения «режима» Асада. В этом и заключается манифестация целевой причины — причины, по которой эта ложь и была сфабрикована.

В свете отсутствия доказательств в подтверждение заявлений «Белых касок» и тех, кто их поддерживает, вроде правительства США или Bellingcat, крайне сомнительными выглядят недавние заявления Белого дома о готовящейся химатаке в Сирии. Теперь от критически мыслящей общественности будет зависеть, какую версию событий произошедшего в Сирии они примут — лауреата Пулитцеровской премии или «Белых касок».