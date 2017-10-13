Нью-Йорк, США, 14 октября, 2017, 00:31 — ИА Регнум. Версия, согласно которой так называемая химическая атака в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб, Сирия) была постановкой, является наиболее вероятной, сообщил журналистам Михаил Ульянов, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Комментируя расследование инцидента в Идлибе от 4 апреля 2017 года, явившегося поводом для американского удара по сирийской авиабазе «Шайрат», Ульянов отметил, что Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения отравляющих веществ должен изучить все варианты. В том числе и версию о химической атаке на Хан-Шейхун сирийской авиации.

«Одновременно ожидаем, что будет тщательно изучена и версия о постановочном характере этого инцидента, к которой, я скажу честно, мы склоняемся все больше и больше», — пояснил он.

Напомним, так называемая химическая атака «ВВС Сирии на Хан-Шейхун» «произошла» 4 апреля 2017 года. Когда об «атаке» стало известно, в отравлении жителей Идлиба Запад сразу же обвинил сирийскую авиацию.

В качестве доказательств были представлены фотографии и небольшая видеозапись. Якобы увидев эти «шокирующие доказательства», американский президент Дональд Трамп отдал приказ атаковать авиабазу сирийской авиации.

База была атакована 7 апреля 2017 года, и в результате погибли не только сирийские военные, но и мирные жители.

Тем не менее инцидент в Идлибе расследуется как химическая атака. Никаких доказательств применения химического оружия сирийской авиацией нет.

Российское Минобороны, комментируя произошедшее, в первые же часы после инцидента в Идлибе назвало в качестве наиболее вероятной версию, согласно которой сирийская авиация нанесла удар по складам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на которых могли находиться начиненные химией бомбы.