Истребители ВВС Сирии возвращаются в «Шайрат» — NBC
Вашингтон, 24 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Перемещение подразделений сирийских ВВС на авиабазу «Шайрат» (провинция Хомс, Сирия) началось после завершения одного из этапов восстановительных работ, передает со ссылкой на представителей американских военных NBC.
Отмечается, что на «Шайрат» уже возвращены истребители МиГ-23 и Су-22, поскольку инфраструктура базы частично восстановлена после американского ракетного удара 7 апреля 2017 года.
«Скоро они снова начнут совершать оттуда вылеты», — сказал осведомленный американский источник.
Напомним, ракетный удар Пентагона по Сирии произошел в ночь на 7 апреля. Поводом послужили недоказанные обвинения в применении химического оружия, которое якобы было сброшено на мирных жителей Хан-Шейхуна (провинция Идлиб, Сирия) самолетами с «Шайрата».
По «Шайрату» были пущены с военных кораблей ракеты Tomahawk, причем в результате погибли и пострадали не только военные, но и мирные сирийцы.