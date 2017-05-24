Вашингтон, 24 мая, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Перемещение подразделений сирийских ВВС на авиабазу «Шайрат» (провинция Хомс, Сирия) началось после завершения одного из этапов восстановительных работ, передает со ссылкой на представителей американских военных NBC.

Alkawthartv.com Эш-Шайрат. Сирия

Отмечается, что на «Шайрат» уже возвращены истребители МиГ-23 и Су-22, поскольку инфраструктура базы частично восстановлена после американского ракетного удара 7 апреля 2017 года.

«Скоро они снова начнут совершать оттуда вылеты», — сказал осведомленный американский источник.

Напомним, ракетный удар Пентагона по Сирии произошел в ночь на 7 апреля. Поводом послужили недоказанные обвинения в применении химического оружия, которое якобы было сброшено на мирных жителей Хан-Шейхуна (провинция Идлиб, Сирия) самолетами с «Шайрата».

По «Шайрату» были пущены с военных кораблей ракеты Tomahawk, причем в результате погибли и пострадали не только военные, но и мирные сирийцы.