Вашингтон, 26 июня, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по сирийской авиабазе Шайрат вопреки предупреждениям разведслужб об отсутствии доказательств химатаки в городе Хан-Шейхун. Позже утверждение Трампа о том, что химатака имела место, однако Россия отрицает этот факт, не вызвало сомнений у представителей СМИ, пишет немецкая газета Die Welt.

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Как отмечает автор статьи в Die Welt, американский журналист Сеймур Херш, разведслужбы уведомили Трампа о том, что доказательства применения химоружия сирийскими властями отсутствуют. Однако 6 апреля Трамп отдал приказ об авиаударе по базе Шайрат.

По данным разведки США, 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне на здание, где проходила встреча лидеров исламистов, была направлена российская корректируемая авиабомба. Операцию выполнили сирийские военные, при этом российская сторона предупредила Вашингтон о готовящейся атаке.

В подвале здания был склад с оружием и боеприпасами, там же хранились медикаменты и вещества для дезинфекции на основе хлора. После удара сирийцев по зданию могло образоваться токсичное облако, однако ни о какой химической атаке речи не шло, отмечает Херш.

«Это не было ударом с применением химического оружия. Это сказка», — заявил об инциденте один из советников администрации США по вопросам безопасности.

После операции в Хан-Шейхуне в СМИ появились снимки и видеорепортажи с участием мирных жителей, якобы пострадавших при химической атаке. Материал подавался таким образом, будто бы президент Сирии Башар Асад отдал приказ об использовании отравляющих веществ.

Отмечается, что Трамп, увидев материалы из Хан-Шейхуна и ни с кем не советуясь, отдал приказ о нанесении удара по авиабазе и не изменил его после предупреждения советников о том, что утверждения о химатаке бездоказательны.

«Ему сообщили о том, что никаких доказательств применения сирийцами химического оружия нет, но он всё равно сказал: «Действуйте», — приводит Херш слова советника по безопасности.

На брифинге, который состоялся через несколько дней после удара США по авиабазе, был озвучен следующий тезис: Россия упорно отрицает применение в Сирии зарина, однако это ложь, так как Трамп утверждает, что химатака имела место. При этом ни у кого из присутствующих сомнений не возникло, отмечает Херш.

Основные американские СМИ поступили так, как рассчитывали в Белом доме — информационное пространство наполнили истории о том, как Москва прикрывает химатаку, санкционированную Асадом. Итогом стало ощущение возобновившейся холодной войны, подводит итог Сеймур Херш.