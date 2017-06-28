Дамаск, 28 июня, 2017, 03:47 — ИА Регнум. Американские атаки на сирийские правительственные войска продолжаются. После атаки на авиабазу и сбитого бомбардировщика Су-22 20 июня был сбит сирийский ударный беспилотник. Как должна реагировать Россия в этой ситуации, задает вопрос военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель F-15 ВВС США

Оставить без внимания вылазки американских ВВС — значит, обесценить позиции России в Сирии. С другой стороны, прямое военное столкновение с США было бы сейчас наихудшим сценарием. В Вашингтоне это прекрасно понимают и пользуются для постепенного повышения ставок. Ответом мог бы стать «вьетнамский вариант», когда уничтожением американских летательных аппаратов занялись бы силы ПВО атакуемого государства. Не без поддержки, технической и инструкторской, со стороны России. Продолжающееся нагнетание обстановки со стороны Штатов не может длиться до бесконечности, где-то на их пути должна присутствовать красная линия. И предупреждения российской стороны, скорее всего не проходят даром.

Выражается это в том, что зоны безопасности, оформляемые в Сирии различными политическими субъектами, оформляются все отчетливее. И американские ВВС уже изменили маршруты патрулирования с целью минимизации возможности попадания под прицел российских ВКС. Эта же тенденция говорит и о движении в сторону фактического оформления раздела некогда единой Сирии, совершающегося уже сегодня.

Сколько времени он займет и сколько еще погибших будет на совести американских провокаторов? Читайте в статье: США против Сирии: каким должен быть ответ России?

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