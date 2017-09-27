Ни для никого не секрет, что члены Демократической партии США и их идеологические союзники в СМИ презирают президента США Дональда Трампа, открыто называя его человеком, не подходящим на роль главы Белого дома. Его обвиняют в расизме, в диктаторских наклонностях, а также в сговоре с правительством России для победы на выборах 2016 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Создается впечатление, что американские либералы не могут сказать и одного доброго слова о Трампе. Это так за одним большим исключением: как только бывший телеведущий проявляет себя сторонником военного вмешательства в дела других стран, подобно его предшественникам, даже наиболее ярые его критики начинают превозносить Трампа, называя его примером главы Белого дома, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative.

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Воинственные внешнеполитические инициативы — единственное, что греет сердца либералов, что красноречиво демонстрирует то печальное политическое состояние нынешних «левых» в отношении вопросов войны и мира. Так, прогрессисты США проявили особенный энтузиазм в отношении двух шагов администрации Трампа: ракетного удара по базе ВВС Сирии «Шайрат» после предполагаемого применения официальным Дамаском химического оружия в апреле 2017 года, а также решения Трампа продолжить и расширить миссию США в Афганистане.

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Некоторые комплименты, высказанные в адрес Трампа, носили крайне неискренний характер. В частности, журналист издания The New York Times Николас Кристоф отметил, что хотя удар по Сирии был не только «лицемерным», но и сомнительным с точки зрения законности, Трамп был все же прав, отдав приказ об использовании крылатых ракет. Его поддержала Джейн Харман, бывший член палаты представителей, которая раскритиковала своих соратников-либералов. Она подчеркнула, что раз «политика правильная», то нужно «поздравить тех, кто ее проводит».

Другие были не столь сдержанны в своей поддержке ястребиных повадок Трампа. Так, бывший глава Государственного департамента США Джон Керри заявил о своей «абсолютной поддержке» удара по Сирии. Журналист издания Daily Beast Мэтт Льюис чуть «не лопнул» от радости после удара. Ему «показалось», что «это совсем другой Дональд Трамп» — более «серьезный и, очевидно, тронутый эмоционально». В свою очередь, известный политический обозреватель и ведущий на телеканале CNN Фарид Закария подчеркнул тогда, что Трамп «признал, что президент США действительно должен принуждать к исполнению международных норм, должен следовать более широким моральным и политическим целям». По мнению Закарии, Трамп действительно «стал президентом США прошлой ночью» — когда нанес удар в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Еще большую поддержку со стороны «левых» США получило решение Трампа продолжить миссию в Афганистане. Так, корреспондент CNN в Белом доме Мэгги Хаберманн подчеркнула, что заявления Трампа о том, что США «не строят нации», а «убивают террористов», стало «одной из наиболее сильных, наилучших посылов обращения» Трампа.

Готовность либералов с легкостью принять ястребиные наклонности Трампа отражает более глубокую проблему с «левыми» в политике США, которая складывалась на протяжении многих лет. Давно прошли дни во времена войны во Вьетнаме, когда либералы были более склонны, нежели консерваторы, выступать против военных авантюр Вашингтона. Поддержка войны в Ираке, начатой президентом Джорджем Бушем — младшим, была поистине межпартийной, настолько, что большое число демократов присоединилось к республиканцам в одобрении этой операции. И действительно за предыдущее десятилетие американские либералы были одними из наиболее активных сторонников «гуманитарных» войн администрации Билла Клинтона в Боснии и Косово.

Когда Барак Обама пошел на эскалацию военного присутствия в Афганистане, а также организовал удар по Ливии с целью свержения ее лидера Муамара Каддафи, критика с их стороны была слабой. За исключением наиболее радикальных «левых» организаций, в целом якобы антивоенный «либеральный лагерь» молчал. Та же ситуация повторилась и в случае с постепенным возвращением США в Ирак и их вмешательства в дела Ливии.

Даже часто превозносимый губернатор штата Вермонт Берни Сандерс не смог оправдать возложенных на него надежд о том, что он займет целостную антивоенную позицию. Внешняя политика вообще и отпор склонности Вашингтона к войнам в частности стали вторичной темой в его кампании против Хиллари Клинтон. И даже после победы Трампа Сандерс так и не стал противников войн США, несмотря на его ярую критику Саудовской Аравией в последнее время.

Сандерс не худший представитель прогрессивного лагеря США в этих вопросах. Есть и такие его представители, которые, похоже, жаждут крови не меньше, чем большинство ястребов-неоконсерваторов, находя изображение ракетного удара по Сирии «красивым».

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