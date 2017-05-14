Трамп играет по-крупному. Сирия, Северная Корея, перезарядка ближневосточной обоймы, встряски на местах и переговоры на высшем уровне, самим своим фактом провоцирующие не просто скандалы, а новые волны информационной войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Великая шахматная доска

Однако возникает вопрос: оправдает ли игра Трампа ожидания болельщиков? Окажется ли он сильным игроком, который успеет обставить конкурентов? Возможно, увидев, что проигрывает, престарелый ковбой с замашками Нерона способен перевозбудиться и смахнуть фигуры. А если прежде из игры выведут его?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меня легко найти и трудно потерять

Стоп-слово «импичмент» уже было произнесено, и времени до открытия коробочки со специальной фигурой осталось совсем немного. Кстати, версию о досрочном прекращении Трампом президентских полномочий поддерживают и завсегдатаи букмекерских контор, резко увеличившие число ставок на подобное событие. Суть претензий, высказанных конгрессменом Грином, который этой слово и произнес, состоит в том, что за такие дела, каких наворотил Трамп, нужно отвечать по понятиям.

«Понятия» для президента США определены на подобные немногочисленные случаи именно как импичмент. Причем если кто-то подумает, что «дела» — это удар по Сирии или ядерные игры с Северной Кореей, то все обстоит совсем иначе. Подавить Трампа предлагается за то, что он мешает расследовать пресловутое российское влияние на президентские выборы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тень русского медведя

А тут еще Трампа обвинили в сливе секретной информации главе российского МИД во время визита последнего в Вашингтон, где он имел продолжительную беседу с американским президентом без присутствия журналистов. Ситуация на грани фола: Россия то вводит Трампа в воспаленное воображение демократов, то выводит его, то вводит, то выводит… Замечательно выходит! Сперва в победе Трампа виновата Россия, потом она же — в его отставке… «Региональная держава», по дипломатичному выражению Барака Обамы, все больше походит даже не на серого кардинала, а на какое-то мировое правительство и «компьютер Сиона» в одном лице.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чьи-то ближневосточные партнеры

Кстати о Сионе. Одна из клеток мировой шахматной доски показывает тенденцию покрыться жизнерадостным зеленым цветом и сформировать под чутким руководством Израиля «арабское НАТО». Вот только веселый зеленый цвет всходов на этом поле может обернуться урожаем, который подготовлен еще во время обамовской «демократизации» арабов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Раб лампы

Перекраска фигур — это новое слово в шахматной игре, хотя и сильный ход, способный помочь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предстать завтра в виде белой и пушистой «умеренной оппозиции» чему-нибудь, вплоть до нарушения прав человека очередным неугодным «режимом».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кажется, за нами следят

Тем временем, пока король выполняет одно сальто-мортале за другим, пешки оказались предоставлены сами себе. И одна пешка так испугалась, что начала болтать. Не чувствуя на своей круглой верхушке привычной хозяйской длани, голова Порошенко исторгла из глубин интеллекта немножко не демократический закон. Теперь пользователи укронета будут надежно отгорожены от российского медиапродукта, прежде всего — популярных поисковиков и соцсетей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главное — правильно выбрать цель

Причем не только российских, но и некоторых европейских: отличный подарок лояльной Европе после завершения многострадального» Евровидения». Сейчас сеть полна инструкций, как обойти блокировку, а пользователи Рунета шутят, что теперь в комментариях станет куда меньше «истинных крымчанок, дочерей офицера». Хотя возможно, что такой масштабный проект призван скрыть провал Украины по линии Минска-2.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко на распутье

И напоследок о Минске. Пока всадник думает, весь мир может подождать. Ждать не может только лошадь, сиречь белорусская экономика, уже подъевшая под собой практически весь подножный корм до самого грунта. Остается лишь надеяться, что удачная мысль, позволяющая продолжить движение, вдохновит белорусское руководство не слишком поздно. Для лошади, разумеется.