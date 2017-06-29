Гаага, Нидерланды, 30 июня, 2017, 01:45 — ИА Регнум. Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии подтвердила, что в сирийской провинции Идлиб в начале апреля 2017 года был применён запрещённый газ зарин. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию доклада миссии.

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«Большое число людей, некоторые из которых скончались, было подвергнуто воздействию зарина или похожей на него субстанции», — приводит агентство выдержку из доклада.

Как отмечается, специалисты ОЗХО также пришли к заключению, что подобный выброс газа «может свидетельствовать только о его применении в качестве химического оружия».

Отметим, что ранее представители России в ОЗХО обращали внимание на множество нестыковок в озвученной версии о применении химоружия в Идлибе. Так, российские специалисты обращали внимание, что на фотографиях пострадавших видно, что у людей расширены зрачки, тогда как при воздействии зарина зрачки сужаются.

Кроме этого, отмечалось, что характер воронки от предполагаемой авиабомбы или ракеты, якобы выпущенной сирийскими военными, с большей вероятностью указывает на то, что имел место взрыв небольшого боеприпаса на земле.

Эти и другие замечания были представлены российской стороной на заседании исполнительного совета ОЗХО в конце апреля.

Напомним, 4 апреля сирийская вооружённая оппозиция обвинила правительственные силы в проведении химической атаки в населённом пункте Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Сообщалось, что её жертвами стали более 80 человек, ещё порядка 500 человек пострадали.

Официальный Дамаск отверг обвинения в свой адрес и возложил ответственность за химическую атаку на боевиков. По сведениям российских военных, ВВС Сирии нанесли удар по арсеналу боевиков, на котором в том числе изготавливались фугасы с отравляющими веществами.

Страны Запада бездоказательно обвинили президента Сирии Башара Асада в организации химической атаки. Под этим предлогом в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс, с которой, по утверждениям Вашингтона, и была осуществлена химатака.