Не успело пройти и два дня с момента уничтожения сирийского истребителя Су-22 американским палубным истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet, как 20 июня случился ещё один инцидент — теперь сбитым оказался сирийский беспилотник. Перехват был официально подтверждён возглавляемой США военной коалицией. Беспилотник Shahed-129 иранского производства, несущий некую бомбовую нагрузку, был сбит в районе сирийско-иракской границы американским многоцелевым истребителем F-15E. Попробуем понять, почему напряженность в Сирии продолжает расти с каждым днём?

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель F-15 ВВС США

«Обеспокоенность» и условные перехваты американских военных самолётов США не сдержат

Прямые столкновения американских и сирийских войск стали нередким явлением после прихода к власти президента США Дональда Трампа. Более того, удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат» стал одним из первых громких действий новой американской администрации.

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Ещё тогда мы предположили, что американцы могут продолжить периодически наносить удары по сирийским правительственным войскам, ставя Россию в очень неудобное положение. Судя по тому, что после удара по Шайрату были атаки и на сирийские сухопутные силы (и если такие эпизоды раньше списывали на ошибку, то теперь они преднамеренны на официальном уровне), американское руководство пошло именно по этому пути. В рамках этой концепции можно рассматривать и уничтожение сирийского Су-22, якобы представлявшего угрозу «Силам демократической Сирии». Российская реакция пока ограничивается лишь публичным осуждением и приостановкой сотрудничества с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе Сирии. Интересно, что действие меморандума было приостановлено Россией ещё в апреле, после удара по авиабазе Шайрат, при этом сообщений о восстановлении сотрудничества не было. Но после уничтожения сирийского Су-22 18 июня сотрудничество было вновь заморожено Россией. Очевидно, что такая реакция может вызвать у американских военных и руководства только улыбку. Правда, после последнего инцидента Россия в довесок заявила, что любые летательные аппараты возглавляемой США коалиции западнее Евфрата будут браться на сопровождение средствами противовоздушной обороны. При этом несложно догадаться, что радиолокационное сопровождение американской авиации осуществлялось и раньше, поэтому заявление было скорее намёком на возможность сбить при дальнейших провокациях какой-нибудь из боевых самолётов коалиции. Понятно, что прямое военное столкновение России и США, наверное, худший из сценариев — именно этим и пользуется американское руководство, каждым подобным ударом обесценивая российское присутствие в Сирии. С другой стороны, по вышеуказанной причине оставлять без ответа инциденты тоже нельзя. Тут есть разные пути — например, усиление ПВО Сирии (пусть даже часть расчётов будет российскими — как во Вьетнаме) — тогда самолёт коалиции (и не обязательно для первого раза именно американский) юридически собьёт не Россия. Другой способ несколько остудить пыл американских политиков — выявление и уничтожение 1−2 беспилотников США российскими истребителями. В любом случае некая «красная черта» обязательно должна быть продемонстрирована.

U.S. Navy Пуск крылатой ракеты «Томагавк»

Процесс раздела Сирии входит в финальную фазу?

Есть и другая интересная тенденция — зоны влияния разных игроков в Сирии (в первую очередь, России, США и Турции) всё жестче разграничиваются. Теперь вот сирийским войскам и авиации даже нельзя приближаться к американской зоне влияния, а военно-воздушные силы США напротив получили приказ сменить зоны патрулирования таким образом, чтобы не попадать в российскую зону и быть в безопасности. На этом фоне появилась информация о строительстве новой американской авиабазы на границе Сирии и Иордании, да и в целом американское военное присутствие в Сирии постоянно растёт. Влияние же наиболее маргинальной террористической группировки ИГ («Исламское государство» — террористическая организация, запрещённая в России) постоянно падает и уже вполне можно представить, что через некоторое время (пусть и не очень скоро) она исчезнет. Всё это, судя по всему, является признаком того, что процесс раздела Сирии на 2−3 государства входит в финальную стадию. Остаётся только окончательно сформировать границы этих образований — сколько продлится этот процесс по времени и сколько крови ещё потребуется для этого пролить, пока неясно.