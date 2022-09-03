Захват школы в Беслане
Калужская молодёжь присоединилась к всероссийской акции «Капля жизни»
Акция памяти жертв терроризма «Капля жизни» состоялась 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского. Акция символизирует единство в борьбе с террористической угрозой и приурочена к трагическим событиям, произошедшим в первые...
3 сентября 2022
В Беслане заканчивается вахта памяти жертвам теракта в школе в 2004 году
Трёхдневная вахта памяти, которая посвящена жертвам теракта в школе №1 Беслана в 2004 году, заканчивается в городе 3 сентября. Об этом 3 сентября сообщает телеканал RT. Уточняется, что вахта памяти началась 1 сентября со школьного звонка в 09:15 мск, когда в школе 18 лет назад раздался первый...
3 сентября 2022
Помним! Не простим! 18 лет назад произошёл теракт в школе Беслана
1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. На протяжении трех дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии...
3 сентября 2022
В Омске почтили память жертв терроризма
В Омской области состоялись памятные акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Власти региона, ветераны боевых действий и общественники возложили цветы к Мемориалу воинам-омичам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. По словам первого зампреда...
3 сентября 2022
В Москве почтили память жертв бесланской трагедии
Акция в память о жертвах теракта в Беслане прошла в Москве перед Аланским подворьем, традиционно в небо запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших. 3 сентября в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках — Аланском подворье в 12:15 состоялась панихида по погибшим. В 13:00 на площади...
3 сентября 2022
В школах и вузах Кузбасса вспоминают жертв трагедии в Беслане
В учебных заведениях Кемеровской области 3 сентября состоялись памятные митинги, акции, классные часы, посвящённые трагедии в Беслане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства. Школьникам и студентам рассказали о беспрецедентном теракте 3 сентября 2004...
3 сентября 2022
В Самаре пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии в Беслане
Мероприятия, посвященные памяти трагических событий в Беслане, пройдут в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона. Сообщается, что 3 сентября в 11:30 часов в городе Отрадном в парке культуры и отдыха на Аллее памяти в рамках Дня...
2 сентября 2022
Омичи почтут память детей, погибших во время теракта в Беслане
В Омской области 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, пройдёт флешмоб #АнгелыБеслана. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта. Патриотическая акция пройдёт в школах, вузах, колледжах и техникумах региона. Сотни учащихся...
2 сентября 2022
Минюст Киргизии предлагает ужесточить наказание за захват земель
Министерство юстиции Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект поправок в Уголовный кодекс об усилении ответственности за захват государственных и муниципальных земель. Предлагается увеличить штраф за самовольный захват чужих земельных участков с нынешних 20 тысяч — 50 тысяч сомов (14,4...
17 июня 2022
В Беслане скончался после ДТП смотритель кладбища «Город ангелов»
В Северной Осетии скончался смотритель мемориального кладбища «Город ангелов» в Беслане Касполат Рамонов. Он попал в ДТП несколько недель назад, был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось, передает ГТРК «Алания». Касполат Рамонов после террористического акта в школе №1 Беслана в 2004...
6 июня 2022
Глава РСО-Алании выделил деньги на лечение пострадавшей в теракте в Беслане
Власти Северной Осетии окажут помощь жительнице республики Марине Дучко, пострадавшей во время теракта в бесланской школе №1. Женщине выделят почти 2 млн рублей на лечение в Греции. «В соответствии с распоряжением правительства РСО-Алания Марине Дучко будет оказана материальная помощь в размере 1...
10 февраля 2022
ЕСПЧ присудил компенсацию родным 39 погибших в теракте в Беслане
Европейский суд по правам человека присудил пострадавшим и родным погибших в теракте в Беслане в 2004 году €360 тыс. Такое решение вынес суд в Страсбурге 11 января 2022 года, о чем сообщается на официальном сайте судебной инстанции. Суд пришел к выводу, что российские власти обязаны выплатить по...
12 января 2022
Осужденный за теракт в школе Беслана террорист подал на пересмотр приговора
Террорист Нурпаши Кулаев, осужденный за участие в захвате заложников в школе №1 в Беслане в 2004 году, попросил о пересмотре приговора. По приговору суда он отбывает наказание в колонии «Полярная Сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Кулаеву назначено пожизненное лишение свободы за участие в...
10 сентября 2021
«Молодёжка ОНФ» почтила память жертв трагедии в Беслане
В пятницу, 3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом, который связан с одной из самых трагических страниц современной истории страны. Сегодня жители регионов вспоминают жертв теракта в бесланской школе №1. К памятным мероприятиям присоединились и участники региональных команд...
3 сентября 2021
В Беслане прошел крестный ход в память о погибших в школе №1
В Северной Осетии 3 сентября завершаются траурные мероприятия по погибшим во время теракта в 2004 году в школе №1 города Беслана. Начался третий заключительный день с панихиды по жертвам трагедии. У Поклонного креста в спортзале разрушенной школы священнослужители совершили Божественную литургию...
3 сентября 2021
В Архангельске почтили память жертв бесланской трагедии
В Архангельске состоялся митинг памяти жертв бесланской трагедии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, мероприятие собрало представителей власти, общественных объединений, ветеранов боевых действий, юнармейцев, курсантов военно-патриотических клубов...
3 сентября 2021
Омичи почтили память жертв терроризма
В Омске 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, почтили память жертв террористических актов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области. Областные власти напомнили, что эта дата связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане, когда боевики захватили школу. В...
3 сентября 2021
В Петербурге почтут память жертв Беслана на площади и в храме
Сразу несколько памятно-траурных акций состоится в Петербурге в 17-ю годовщину трагедии в Беслане, когда в результате чудовищного по своей жестокости террористического акта погибли более трехсот заложников, большинство из которых — дети. 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с...
3 сентября 2021
«В заложниках — дети»: в ростовских библиотеках вспомнят жертв терактов
Сотрудники библиотек Ростова-на-Дону подготовили онлайн-программу в память о жертвах терактов. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут познавательные часы. Также подготовлены и нформ-досье «Терроризм — бедствие мирового масштаба», в...
3 сентября 2021
«Беслан. Мы не вправе забыть»: ростовчане почтут память жертв терактов
В Ростовской области 3 сентября почтут память жертв терактов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. В муниципальных образованиях Ростовской области запланированы часы памяти «Беслан. Мы не вправе забыть», акции «Свеча мира», уроки-беседы «Россия против террора», «Терроризм — угроза...
2 сентября 2021