Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Ростовской области 3 сентября почтут память жертв терактов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM В память жертв в Беслане

В муниципальных образованиях Ростовской области запланированы часы памяти «Беслан. Мы не вправе забыть», акции «Свеча мира», уроки-беседы «Россия против террора», «Терроризм — угроза обществу», «Терроризм: его истоки и последствия», инструктажи, конкурс рисунков «Я рисую мир».

Так, например, в городе Зверево в рамках акции «Вместе против террора» в память о жертвах бесланской трагедии в небо выпустят белые шары и покажут фильм «Грозовые ворота». В Волгодонске будут транслироваться антитеррористические ролики.