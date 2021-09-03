Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Сотрудники библиотек Ростова-на-Дону подготовили онлайн-программу в память о жертвах терактов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин С места траурных мероприятий в школе №1 в Беслане 03.09.2020

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут познавательные часы. Также подготовлены информ-досье «Терроризм — бедствие мирового масштаба», видеодайджест «Памяти жертв Беслана», музыкальный дайджест «Музы не молчат», час памяти «Тревожный звонок бесланской трагедии», пульс памяти «Тишина Беслана», урок мужества «Ангелы в белых платьях» и урок памяти «В заложниках — дети».

ИА REGNUM напоминает, что памятная дата была установлена в России 6 июля 2005 года и с тех пор отмечается ежегодно.