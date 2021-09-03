Санкт-Петербург, 3 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Сразу несколько памятно-траурных акций состоится в Петербурге в 17-ю годовщину трагедии в Беслане, когда в результате чудовищного по своей жестокости террористического акта погибли более трехсот заложников, большинство из которых — дети. 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом.

75.ru День солидарности в борьбе с терроризмом

Как сообщил на своей странице в соцсети председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга Олег Капитанов, днем у станции метро «Сенная площадь» волонтеры развернут баннеры с информацией о крупнейших терактах, в которых погибли соотечественники, и раздадут значки в форме голубей с бело-голубой лентой — символом мира и памяти. У стихийного мемориала рядом со станцией метро петербуржцы возложат цветы и зажгут свечи в память о жертвах терактов.

Традиционная акция памяти пройдет у памятника Детям Беслана, установленного возле Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте, 52.

«К мемориалу принесут свечи и цветы, а также воду: в те страшные дни заложникам очень не хватало воды в душном помещении», — отметил Олег Капитанов. Он призвал горожан принять участие в этих мероприятиях.

«Сколько бы лет ни прошло, горе Беслана всегда будет болью отзываться в наших сердцах <…> Из-за нескольких бесчеловечных подонков наша страна потеряла самое дорогое — часть своего будущего», — добавил чиновник.

Напомним, 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года в школе №1 города Беслана, террористы захватили в заложники более 1000 человек, в том числе детей, их родных и педагогов. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.