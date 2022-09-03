Калуга, 3 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Акция памяти жертв терроризма «Капля жизни» состоялась 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в Калужском государственном университете им. К. Э. Циолковского. Акция символизирует единство в борьбе с террористической угрозой и приурочена к трагическим событиям, произошедшим в первые сентябрьские дни 2004 года в школе № 1 города Беслан. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели университета, члены движения «Волонтёры Победы», представители профильных министерств и ведомств, национальных объединений и общественных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Студенты почтили память жертв терактов минутой молчания

Во внутреннем сквере студенты почтили память жертв терактов минутой молчания, символично «напоили» деревья водой из рук, сложенных лодочкой, а также установили на дорожках сквера зажженные лампадки.

Акция «Капля жизни» проходит с 2018 года по инициативе Ассоциации молодежных национально-культурных общественных объединений «Вместе» Удмуртской республики. Она вошла в федеральную повестку и получила положительный общественный резонанс. Количество участников акции ежегодно растет. В 2021 году акция объединила почти 200 тыс. человек из 52 регионов России. Калужская область — ежегодный участник памятной акции «Капля жизни».