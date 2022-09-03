Кемерово, 3 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В учебных заведениях Кемеровской области 3 сентября состоялись памятные митинги, акции, классные часы, посвящённые трагедии в Беслане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Кемеровской области В Кузбассе вспоминают жертв Бесланской трагедии

Школьникам и студентам рассказали о беспрецедентном теракте 3 сентября 2004 года, жертвами которого стали более 300 человек, большинство из которых — женщины и дети.

В Кемеровском медицинском университете обсудили также, что такое терроризм и какие он несёт угрозы обществу. В мероприятии приняли участие правоохранители, а также имам-хатыб мечети «Мунира» Рубин Муниров.

В учебных корпусах Кемеровского государственного университета прошли линейки памяти, а к Памятному камню в парке Ангелов были возложены цветы. Библиотеки Кемерова разработали программу с беседами для читателей.

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