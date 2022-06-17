Бишкек, 17 июня, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Министерство юстиции Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект поправок в Уголовный кодекс об усилении ответственности за захват государственных и муниципальных земель.

Киргизия

Предлагается увеличить штраф за самовольный захват чужих земельных участков с нынешних 20 тысяч — 50 тысяч сомов (14,4 тысячи — 36 тысяч рублей) до 50 тысяч — 100 тысяч сомов (36 тысяч — 72 тысяч рублей).

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Также Минюст хочет ужесточить наказание, увеличив максимальный срок лишения свободы лишения свободы за подобные противозаконные деяния с пяти до семи лет. В случае использования оружия при захвате земель — с семи до десяти лет.

Организаторов таких преступлений предлагается наказывать лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет.

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За непринятие мер по недопущению самовольного захвата сельхозземель предлагается штрафовать 30 тысяч — 70 тысяч сомов (21,6 тысячи — 50,7 тысячи рублей). В случае же, если это будет происходить по предварительному сговору — лишать свободы на срок от трёх до пяти лет.

За преднамеренное приведение земель в непригодное для использования в сельском хозяйстве состояние Министерство юстиции планирует наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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