Владикавказ, 3 сентября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. В пятницу, 3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом, который связан с одной из самых трагических страниц современной истории страны. Сегодня жители регионов вспоминают жертв теракта в бесланской школе №1. К памятным мероприятиям присоединились и участники региональных команд «Молодёжки ОНФ».

Дмитрий Асташкин Беслан

Команда «Молодёжки ОНФ» в Северной Осетии сегодня почтила память земляков, возложив цветы в школе № 1 города Беслана и на мемориальном комплексе «Город Ангелов». Сюда с самого утра начали съезжаться сотни людей со всей Осетии и других регионов.

«Сегодня мы здесь, чтобы почтить память погибших и переживших теракт. Когда это произошло мне было всего два года, но я знаю о трагедии в Беслане из рассказов своих родителей. Об этом часто говорили и школьные учителя, в техникуме преподаватели проводят «классные часы». Мне кажется, в нашей стране нет ни одного человека, кто бы не знал историю бесланской школы №1. Мы не забываем и чтим память погибших в той трагедии. Это настоящее горе не только родителей, родственников, жителей республики, но и для всей страны», — рассказала участница команды «Молодёжки ОНФ» из Владикавказа Кира Красильникова.

Также во дворе бесланской первой школы участники команды вместе с местными жителями и школьниками выпустили 334 белых шара — по числу жертв теракта 2004 года.

В Смоленске участники команды вместе с представителями молодежного клуба возложили цветы и зажгли свечи у памятника «Опаленный цветок» в Парке пионеров. А вечером там же в память о погибших жители региона выстроят из огней слово «Беслан».