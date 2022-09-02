Омск, 2 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Омской области 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, пройдёт флешмоб #АнгелыБеслана. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM В память жертв в Беслане

Патриотическая акция пройдёт в школах, вузах, колледжах и техникумах региона. Сотни учащихся 3 сентября выйдут на площади перед своими учебными заведениями. В знак памяти и скорби по погибшим в Беслане детям они поднимут руку с раскрытой ладонью. Начнётся акция в 10:00 по местному времени.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом учредили в память о трагических событиях в Беслане. 1–3 сентября 2004 года террористы в задании школы удерживали в заложниках детей, их родственников и педагогов. 334 человека, в том числе 186 детей, погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, 3 сентября 2021 года, в Омской области память жертв террористических актов почтили минутой молчания. В парке имени 30-летия Победы в Омске возложили венок и цветы у памятника «Воинам-омичам, жертвам локальных войн и «горячих точек».

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