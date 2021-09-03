Архангельск, 3 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В Архангельске состоялся митинг памяти жертв бесланской трагедии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, мероприятие собрало представителей власти, общественных объединений, ветеранов боевых действий, юнармейцев, курсантов военно-патриотических клубов.

Dvinanews.ru Митинг в Архангельске, посвященный жертвам бесланской трагедии

Минутой молчания, стихами и залпами военного салюта участники митинга почтили память погибших.

«Большое спасибо, что вы сегодня здесь, что вы помните. Любой террористический акт, вне зависимости от его масштаба, — всегда трагедия, и именно поэтому наша первоочередная задача — сделать всё возможное, чтоб эти события никогда не повторялись», — обратилась к присутствующим зампредседателя Олеся Старжинская.

Напомним, третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.