1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. На протяжении трех дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети.

Варвара Захарова ИА REGNUM Здание Школы №1 в Беслане

Около 9 утра по московскому времени террористы ворвались на территорию школы, загнав всех, кто не успел разбежаться, в спортивный зал. После этого спортивный зал заминировали, поставив не менее 15 самодельных взрывных устройств.

Варвара Захарова ИА REGNUM Вход в Школу №1 в Беслане

Спустя два с половиной часа террористы потребовали вызвать на переговоры глав республик Северной Осетии Александра Дзасохова и Ингушетии Мурата Зязикова, а также детского врача Леонида Рошаля.

В 12:10 боевики передали записку со словом «Ждите» вместе с одним отпущенным заложником. Спустя 15 минут они вышли на переговоры и передали кассету с записью происходящего в школе.

Варвара Захарова ИА REGNUM Дыра в полу в спортивном зале, где держали заложников

Варвара Захарова ИА REGNUM Стена спортзала в школе Беслана

Варвара Захарова ИА REGNUM Следы от выстрелов на стене в спортзале бесланской школы

Варвара Захарова ИА REGNUM Дыры от пуль в спортивном зале бесланской школы

Варвара Захарова ИА REGNUM Обрушившаяся в результате взрывов часть крыши

Варвара Захарова ИА REGNUM Спортивный зал в Школе №1 в Беслане

Варвара Захарова ИА REGNUM Спортивный зал Школы №1, Беслан

Они требовали освобождения террористов, напавших 21–22 июня 2004 года на Назрань (Ингушетия), и вывода войск из Чечни. Они отказывались от обмена детей на взрослых и местных чиновников, для предотвращения штурма школы боевики угрожали расстреливать детей за каждого убитого и раненого члена группировки.

Переговоры продолжились 2 сентября, в 16:37 террористы отпустили группу заложников из 26 человек, женщин с детьми.

Варвара Захарова ИА REGNUM Маирбек Варзиев - выживший заложник

Около 13 часов в школе раздались взрывы. В это время сотрудники МЧС эвакуировали тела мужчин, убитых и скинутых из окна в первый день трагедии. В результате двух взрывов произошло частичное обрушение крыши. Террористы стреляли по спасателям. Некоторые дети начали выпрыгивать из окон. Спецслужбы готовились к продолжительным переговорам, взрывов на тот момент не ожидали. В эвакуации заложников участвовали как военные, так и гражданские. Носилок и машин скорой помощи не хватало. Ситуация осложнялась тем, что в школе вспыхнул пожар.

Варвара Захарова ИА REGNUM Крест в память погибшим в Беслане

Варвара Захарова ИА REGNUM Дыра в полу в спортивном зале

Ликвидация боевиков закончилась после 21 часа 3 сентября. В больницы с ранениями было доставлено более 700 человек.

Варвара Захарова ИА REGNUM Флаги в память о трагедии в Беслане

Варвара Захарова ИА REGNUM Плакат в память о трагедии в Беслане от школьников

Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. По версии правоохранительных органов, проведением теракта руководил Доку Умаев, он же руководил нападением на Назрань.

3 сентября в России отмечают день солидарности в борьбе с терроризмом.

Варвара Захарова ИА REGNUM Журналисты местного издания ежегодно пишут о трагедии в Беслане

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте трагедии, где сейчас строится мемориальный комплекс. Поток скорбящих к месту, где погибли дети, женщины, старики, сотрудники спецслужб, за прошедшие 18 лет не иссяк.

Варвара Захарова ИА REGNUM Строительство церкви на территории мемориального комплекса

Варвара Захарова ИА REGNUM Строительство мемориального комплекса жертвам теракта в Беслане

Варвара Захарова ИА REGNUM Стена с именами погибших в результате теракта в Беслане

Варвара Захарова ИА REGNUM ДНР помнит о трагедии в Беслане

Варвара Захарова ИА REGNUM Фотографии и имена погибших в Беслане

Варвара Захарова ИА REGNUM Список погибших в ходе теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года

Варвара Захарова ИА REGNUM Мемориальный комплекс жертвам теракта в Беслане

Память о них и произошедшем навсегда в наших сердцах. В спортивном зале стоит вода (заложникам не давали даже пить), много игрушек, цветов и надписи на стенах: «Помним! Скорбим! Не забудем! Не простим!»

Варвара Захарова ИА REGNUM Надписи на стенах спортивного зала в память о погибших в Беслане

Варвара Захарова ИА REGNUM Дыра в полу в школе Беслана

Варвара Захарова ИА REGNUM На стенах спортивного зала фотографии погибших в ходе теракта

Варвара Захарова ИА REGNUM Игрушки в память о погибших детях в Беслане