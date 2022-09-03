1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия) во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. На протяжении трех дней они удерживали в заминированном здании 1128 человек, детей, их родителей и сотрудников школы. Жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из них — дети.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Здание Школы №1 в Беслане

Около 9 утра по московскому времени террористы ворвались на территорию школы, загнав всех, кто не успел разбежаться, в спортивный зал. После этого спортивный зал заминировали, поставив не менее 15 самодельных взрывных устройств.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Вход в Школу №1 в Беслане

Спустя два с половиной часа террористы потребовали вызвать на переговоры глав республик Северной Осетии Александра Дзасохова и Ингушетии Мурата Зязикова, а также детского врача Леонида Рошаля.

В 12:10 боевики передали записку со словом «Ждите» вместе с одним отпущенным заложником. Спустя 15 минут они вышли на переговоры и передали кассету с записью происходящего в школе.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Дыра в полу в спортивном зале, где держали заложников
Варвара Захарова ИА REGNUM
Стена спортзала в школе Беслана
Варвара Захарова ИА REGNUM
Следы от выстрелов на стене в спортзале бесланской школы
Варвара Захарова ИА REGNUM
Дыры от пуль в спортивном зале бесланской школы
Варвара Захарова ИА REGNUM
Обрушившаяся в результате взрывов часть крыши
Варвара Захарова ИА REGNUM
Спортивный зал в Школе №1 в Беслане
Варвара Захарова ИА REGNUM
Спортивный зал Школы №1, Беслан

Они требовали освобождения террористов, напавших 21–22 июня 2004 года на Назрань (Ингушетия), и вывода войск из Чечни. Они отказывались от обмена детей на взрослых и местных чиновников, для предотвращения штурма школы боевики угрожали расстреливать детей за каждого убитого и раненого члена группировки.

Переговоры продолжились 2 сентября, в 16:37 террористы отпустили группу заложников из 26 человек, женщин с детьми.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Маирбек Варзиев - выживший заложник

Около 13 часов в школе раздались взрывы. В это время сотрудники МЧС эвакуировали тела мужчин, убитых и скинутых из окна в первый день трагедии. В результате двух взрывов произошло частичное обрушение крыши. Террористы стреляли по спасателям. Некоторые дети начали выпрыгивать из окон. Спецслужбы готовились к продолжительным переговорам, взрывов на тот момент не ожидали. В эвакуации заложников участвовали как военные, так и гражданские. Носилок и машин скорой помощи не хватало. Ситуация осложнялась тем, что в школе вспыхнул пожар.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Крест в память погибшим в Беслане
Варвара Захарова ИА REGNUM
Дыра в полу в спортивном зале

Ликвидация боевиков закончилась после 21 часа 3 сентября. В больницы с ранениями было доставлено более 700 человек.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Флаги в память о трагедии в Беслане
Варвара Захарова ИА REGNUM
Плакат в память о трагедии в Беслане от школьников

Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. По версии правоохранительных органов, проведением теракта руководил Доку Умаев, он же руководил нападением на Назрань.

3 сентября в России отмечают день солидарности в борьбе с терроризмом.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Журналисты местного издания ежегодно пишут о трагедии в Беслане

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте трагедии, где сейчас строится мемориальный комплекс. Поток скорбящих к месту, где погибли дети, женщины, старики, сотрудники спецслужб, за прошедшие 18 лет не иссяк.

Варвара Захарова ИА REGNUM
Строительство церкви на территории мемориального комплекса
Варвара Захарова ИА REGNUM
Строительство мемориального комплекса жертвам теракта в Беслане
Варвара Захарова ИА REGNUM
Стена с именами погибших в результате теракта в Беслане
Варвара Захарова ИА REGNUM
ДНР помнит о трагедии в Беслане
Варвара Захарова ИА REGNUM
Фотографии и имена погибших в Беслане
Варвара Захарова ИА REGNUM
Список погибших в ходе теракта в Беслане 1-3 сентября 2004 года
Варвара Захарова ИА REGNUM
Мемориальный комплекс жертвам теракта в Беслане

Память о них и произошедшем навсегда в наших сердцах. В спортивном зале стоит вода (заложникам не давали даже пить), много игрушек, цветов и надписи на стенах: «Помним! Скорбим! Не забудем! Не простим!»

Варвара Захарова ИА REGNUM
Надписи на стенах спортивного зала в память о погибших в Беслане
Варвара Захарова ИА REGNUM
Дыра в полу в школе Беслана
Варвара Захарова ИА REGNUM
На стенах спортивного зала фотографии погибших в ходе теракта
Варвара Захарова ИА REGNUM
Игрушки в память о погибших детях в Беслане
Варвара Захарова ИА REGNUM
Бутылки воды в память о том, что детей держали без еды и воды