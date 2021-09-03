Омичи почтили память жертв терроризма
Омск, 3 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Омске 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, почтили память жертв террористических актов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.
Областные власти напомнили, что эта дата связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане, когда боевики захватили школу.
В Омске в парке имени 30-летия Победы 3 сентября возложили венок и цветы у памятника «Воинам-омичам, жертвам локальных войн и «горячих точек».
В мероприятиях приняли участие представители органов власти, силовых структур, общественных организаций, ветераны боевых действий, юнармейцы, военнослужащие Омского гарнизона.
В память о жертвах терактов, а также военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, погибших в борьбе с террористами, была объявлена минута молчания.
Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько памятно-траурных акций состоится в Петербурге в 17-ю годовщину трагедии в Беслане.
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