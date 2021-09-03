Омск, 3 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Омске 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, почтили память жертв террористических актов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Omskportal.ru В Омске почтили память жертв терроризма

Областные власти напомнили, что эта дата связана с трагическими событиями 2004 года в Беслане, когда боевики захватили школу.

В Омске в парке имени 30-летия Победы 3 сентября возложили венок и цветы у памятника «Воинам-омичам, жертвам локальных войн и «горячих точек».

В мероприятиях приняли участие представители органов власти, силовых структур, общественных организаций, ветераны боевых действий, юнармейцы, военнослужащие Омского гарнизона.

В память о жертвах терактов, а также военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, погибших в борьбе с террористами, была объявлена минута молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько памятно-траурных акций состоится в Петербурге в 17-ю годовщину трагедии в Беслане.

Читайте также: В Петербурге почтут память жертв Беслана на площади и в храме