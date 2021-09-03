Владикавказ, 3 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Северной Осетии 3 сентября завершаются траурные мероприятия по погибшим во время теракта в 2004 году в школе №1 города Беслана. Начался третий заключительный день с панихиды по жертвам трагедии. У Поклонного креста в спортзале разрушенной школы священнослужители совершили Божественную литургию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятный монумент жертвам Беслана

После чего ровно в 13:05 во дворе школы прозвучали два удара колокола — как раз в это время 17 лет назад прогремели два взрыва. Траурные мероприятия продолжил крестный ход. Участники памятной церемонии, в числе которых родные погибших детей и учителей, представители органов власти, в том числе врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, местные жители, направились к мемориальному комплексу «Город ангелов».

После возложения цветов и венков к монументу «Дерево скорби» и памятнику погибшим спецназовцам ФСБ из подразделений «Альфа» и «Вымпел» в небо были выпущены 334 белых шара — по числу жертв трагедии. Завершит трехдневную «Вахту памяти» зажжение свечей в школьном дворе в память о погибших в Беслане.

Напомним, 1 сентября 2004 года в школе №1 города Беслана произошел теракт — террористы захватили в заложники и удерживали в течение трех суток 1128 человек. Во время штурма спортзала, где находились дети, их родители и родственники, учителя, погибли 334 человека. Среди них было 186 детей.

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