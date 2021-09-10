Салехард, 10 сентября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Террорист Нурпаши Кулаев, осужденный за участие в захвате заложников в школе №1 в Беслане в 2004 году, попросил о пересмотре приговора. По приговору суда он отбывает наказание в колонии «Полярная Сова» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Цитата из к/ф «Выстрел в пустоту». Реж. Рик Роман Во. 2017. США В тюрьме

Кулаеву назначено пожизненное лишение свободы за участие в теракте. Однако спустя 15 лет после вынесения приговора он посчитал, что его «плохо защищал» адвокат и решил попросить о пересмотре приговора, пишет Telegram-канал Mash Gor.

Факт подачи прошения о пересмотре дела подтвердил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. По его словам, в соответствии с законодательством ответ Кулаеву будет дан в течение месяца.

Напомним, 1 сентября 2004 года в школе №1 города Беслана террористы взяли в заложники 1128 участников праздничной линейки. В течение трех суток боевики удерживали в спортзале без еды и воды детей, их родных и педагогов. Во время штурма спортзала погибли 334 человека. Среди них было 186 детей.

Во время штурма был уничтожен 31 террорист. Наказание за теракт понес только Кулаев.