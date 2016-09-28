Теракт в аэропорту «Домодедово»
Владельцу «Домодедово» не поступали предложения о продаже аэропорта
Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик, в отношении которого было прекращено уголовное дело, не планирует продавать бизнес. За время расследования дела о теракте в аэропорту он ни разу не получал подобных предложений, заявил Каменщик 28 сентября в ходе...
28 сентября 2016
Каменщик не намерен требовать компенсации по «делу «Домодедово»
Бизнесмен Дмитрий Каменщик, уголовное преследование которого недавно было прекращено, не намерен требовать компенсации по «делу «Домодедово». «Изначально мы не ставили цели заработать на этом деньги, — цитирует Каменщика «Говорит Москва». — Что касается других фигурантов, они сами должны принимать...
28 сентября 2016
Адвокат потерпевших в теракте в Домодедово: документов о закрытии дела нет
Следствие по уголовному делу, связанному с гибелью людей во время теракта в аэропорту «Домодедово» в 2011 году, прекращено по требованию Генпрокуратуры. Тем не менее, как заявил адвокат потерпевших Игорь Трунов, Следственный комитет остаётся на своих позициях, а сам защитник не получал документов о...
23 сентября 2016
Уголовное дело в отношении владельца аэропорта «Домодедово» прекращено
Следствие прекратило производство по уголовному делу в отношении владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика и других топ-менеджеров аэропорта, сообщает «Эхо Москвы». Об этом следователь заявил в Басманном суде Москвы, где 23 сентября идет рассмотрение жалобы обвиняемых на бездействие...
23 сентября 2016
Следствие по делу владельца аэропорта «Домодедово» продлено на три месяца
Следственный комитет России, несмотря на требование Генпрокуратуры, не только не прекратил уголовное преследование владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, но и продлил срок следствия по нему на три месяца, пишет 30 июля газета «Коммерсантъ». По информации издания, дополнительное время...
30 июля 2016
Бастрыкину предписано прекратить дело в отношении владельца «Домодедово»
И.о. генпрокурора России Александр Гуцан направил председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину требование о прекращении уголовного преследования в отношении владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, пишет газета «Коммерсантъ». По информации издания, в требовании, которое было...
6 июля 2016
Мосгорсуд освободил владельца аэропорта Домодедово из-под домашнего ареста
Президиум Мосгорсуда по просьбе Генеральной прокуратуры РФ освободил из-под домашнего ареста владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, обвиняемого по делу о теракте в 2011 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорсуда. «Суд постановил кассационный протест замгенпрокурора...
1 июля 2016
Домашний арест владельца аэропорта «Домодедово» Каменщика отменен
Владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик освобожден из-под домашнего ареста. Такое решение, как передает «Коммерсантъ», принял 1 июля Мосгорсуд. «Постановление Басманного суда отменить, производство по делу прекратить», — сообщила зампредседателя Мосгорсуда Дмитрия Фомина. Как ранее...
1 июля 2016
«Домодедово»: 1 млрд рублей — это депозит, а не арест имущества
Информацию о наложенном аресте на имущество аэропорта Домодедово некорректна, заявил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь аэропорта Александр Власов. 1 млрд рублей — это специальный депозит для выплаты по искам потерпевших, а не арест, уточнил он. «В мае 2016 года аэропорт Домодедово обратился...
22 июня 2016
Суд арестовал имущество аэропорта Домодедово на 1 млрд рублей
Басманный суд арестовал имущество председателя совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика по делу о теракте в 2011 году Домодедово на сумму 1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда. Решение принято по ходатайству СКР в рамках уголовного дела против...
22 июня 2016
Трунов: Потерпевшие по делу о теракте в «Домодедово» отозвали иски
Потерпевшие в результате террористического акта в аэропорту «Домодедово», который произошел в 2011 году, отозвали все иски к руководству воздушной гавани. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил их адвокат Игорь Трунов. «Следственному комитету сдано 64 отказа от исков, то есть можно говорить...
22 июня 2016
Юрий Чайка назвал уязвимой охрану аэропорта в Саратове
«В результате вмешательства Южной транспортной прокуратуры проведена оценка уязвимости важных элементов и определены рекомендации по их защите в аэропортах городов Нальчик, Ростов-на-Дону, Саратов», — заявил Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 8 июня, выступая на «Правительственном часе» в Госдуме с...
9 июня 2016
СМИ: пострадавшим в теракте в «Домодедово» начали выплачивать компенсации
Аэропорт «Домодедово» начал процедуру выплаты компенсаций пострадавшим в результате террористического акта в 2011 году. Об этом сегодня. 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя воздушной гавани. Сообщается, что администрация аэропорта начала процедуру выплаты компенсаций пострадавшим в...
7 июня 2016
Топ-менеджеры «Домодедово» оставлены под домашним арестом решением суда
Бывший директор аэропорта «Домодедово» Вячеслав Некрасов, управляющий директор ЗАО «Домодедово Эрпорт Авиэйшен Секьюрити» Андрей Данилов и бывшая управляющая аэропортом Светлана Тришина оставлены под домашним арестом решением Мосгорсуда, сообщает 6 июня РАПСИ. Решение о продлении домашнего ареста...
6 июня 2016
Суд оставил владельца «Домодедово» под арестом
Московский городской суд принял решение оставить бизнесмена, фактически владеющего аэропортом Домодедово Дмитрия Каменщика под домашним арестом, передаёт радиостанция BFM. Суд согласился с мнением следствия, что решение о продлении домашнего ареста Каменщика должно остаться в силе. О смягчении меры...
18 мая 2016
Аэропорт «Домодедово» создает фонд помощи пострадавшим при теракте
Благотворительный фонд, который будет оказывать поддержку пострадавшим в результате теракта 2011 года, появится в ближайшее время благодаря международному аэропорту «Домодедово». Об этом сообщил ТАСС представитель воздушной гавани. «Создаваемый Благотворительный фонд будет рассматривать обращения...
17 мая 2016
Владелец «Домодедово» компенсирует ущерб потерпевшим по делу о теракте
Представители аэропорта «Домодедово» достигли соглашения с потерпевшими по уголовному делу, возбуждённому после теракта 2011 года. Владелец аэропорта Дмитрий Каменщик готов компенсировать ущерб потерпевшим в обмен на прекращение уголовного преследования, пишет газета «Коммерсантъ». По информации...
17 мая 2016
Эксперты: Дело «Домодедово» — угроза инвестклимату России
Владелец аэропортового комплекса Дмитрий Каменщик и трое бывших сотрудников «Домодедово», обвиняются по ч.3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц — в связи с терактом, совершенным 24 января 2011 года. В настоящее время...
26 апреля 2016
Мосгорсуд оставил в силе решение о домашнем аресте Дмитрия Каменщика
Мосгорсуд отказался освободить из-под домашнего ареста основного владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, отклонив кассационную жалобу представителей защиты, сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. «Судебные решения признаны законными, а кассационная жалоба — не...
22 апреля 2016
Срок домашнего ареста владельца аэропорта «Домодедово» продлен до 28 июля
Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста настоящего владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика, который обвиняется в плохой организации досмотра посетителей, что привело к террористическому акту в 2011 году. Об этом сегодня, 14 апреля, передает «Эхо Москвы». Следствие по делу о...
14 апреля 2016