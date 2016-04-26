Москва, 26 апреля, 2016, 20:25 — ИА Регнум. Владелец аэропортового комплекса Дмитрий Каменщик и трое бывших сотрудников «Домодедово», обвиняются по ч.3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц — в связи с терактом, совершенным 24 января 2011 года. В настоящее время Каменщик находится под домашним арестом, еще двое фигурантов дела до сегодняшнего дня находились в СИЗО. Все обвиняемые отрицают свою вину. Позицию защиты также поддерживает Генпрокуратура, которая считает уголовное преследование представителей «Домодедово» незаконным.

Зал ожидания

«В высказываниях Путина красной линией проходит то, что действия следственных органов не должны ухудшать инвестиционный климат, мешать нормальному процессу ведения бизнеса», — отметил Артем Кирьянов, глава исполкома Российского союза налогоплательщиков, член комиссии по вопросам инвестиционного климата Общественной палаты РФ. Он считает показательным, что «косвенно, через другие статьи, в причастности к террористическому акту объявляют даже не ответственного за безопасность сотрудника, а владельца аэропорта, который никакие распорядительные документы не подписывает в плане обеспечения безопасности. У него, как и любого владельца бизнеса, задача другая».

При этом Кирьянов отметил вклад комплекса «Домодедово» в экономику страны. По его данным, ежегодные налоги компании составляют 7,7 млрд рублей, объем инвестиций за последние годы достиг 1,5 млрд долларов. «Аэропорт является одним из первых, кто принял концепцию деофшоризации, выполнил требования по контролируемым иностранным компаниям, и его структура собственности на сегодня абсолютно прозрачна и понятна, — подчеркнул член Общественной палаты. — Для нас это очень важно и является показателем системности работы бизнеса».

Обозначая цели, стоящие перед государством по улучшению инвестклимата — «не уменьшать налогооблагаемую базу, защитить добросовестных предпринимателей и позволить ситуации по возврату капиталов и деофшоризации развиваться правильно» — Кирьянов констатировал, что такими примерами, как с «Домодедово», «показан совершенно обратный путь». Поэтому для эксперта «неблагоприятное влияние данного дела на инвестиционный климат очевидно».

Артем Кирьянов уверен, что «держать в СИЗО или под домашним арестом, людей, которые занимают активную социальную позицию, являются работающими людьми, менеджерами, в том числе крупных частных компаний — это преступление перед обществом». «Такие ситуации необходимо расследовать исключительно в рамках залога или, как крайняя мера, подписка о невыезде», — убежден он. По словам эксперта, подобные ситуации в стране не единичны и зачастую они являются «началом конца частного бизнеса».

С ним согласен Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru, который уверен, что целью такого целенаправленного «кошмарения бизнеса» является «понижение рыночной стоимости аэропорта «Домодедово». «А предложение о продаже обязательно поступит», — предположил он. Эксперт подчеркнул, что это делается не в интересах государства, но «с помощью определенных лиц, имеющих властные полномочия, и в интересах, конечно же, частных лиц».

Денис Нуждин, замдиректора «Домодедово», обратил внимание на то, что задача бизнеса — неукоснительно соблюдать требования законодательства и быть социально ответственным. Все действующие требования законодательства «Домодедово» на момент теракта соблюдал, в аэропорту организовано около 30 тысяч рабочих мест, компания является крупнейшим налогоплательщиком. По сути, следствие ставит в вину аэропорту ответственность не за действия или бездействие, а за событие — непредотвращение теракта. Эта «универсальная фабула обвинения», которая применима к любому: если теракт произошел, значит, виновен. Должен быть четкий набор требований, которые должен исполнять бизнес, и только их невыполнение должно влечь ответственность. Также, по его словам, «в неэкономическом деле вдруг возникает экономическая подоплека». «Формально состав преступления не относится к экономическим, речь идет об оказании якобы опасных услуг, не соответствующих требованиям безопасности», — пояснил он. Однако следствие, когда ходатайствовало о продлении сроков арестов обвиняемым, заявило о необходимости «завершить опись имущества, которое принадлежит аэропорту «Домодедово». По словам Нуждина, на имущество планируется «наложить арест в обеспечение требований потерпевших от террористического акта». «Как эта схема может быть реализована: имущество арестовывается в счет удовлетворения требований потерпевших, а дальше, чтобы все эти требования потерпевших удовлетворить, нужно продать это все с торгов. Как назначается цена для продажи с торгов, мы все понимаем», — недоумевает представитель аэропорта.

«За этим процессом, я убежден, наблюдают будущие инвесторы и соинвесторы, наблюдает все бизнес-сообщество мира», — заявил Виктор Горлов, зампредседатель общественного совета Росавиации, председатель совета ветеранов Центрального аппарата гражданской авиации. По его мнению, то, что происходит — «это проигрыш нашей экономической политики».

Ситуация с «Домодедово», по мнению Олега Смирнова, председателя комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора РФ, показала, что чиновники вместо того, чтобы воспринимать призывы главы государства не оказывать давление на бизнес, как руководство действию, наоборот, «переходят к ужесточению». «Не просто «кошмарят бизнес», а сажают в тюрьму и под домашний арест людей, которые дают преимущества нашему государству», — подчеркнул он. Касаясь непосредственно деятельности Дмитрия Каменщика, Смирнов отметил, что он не знает других «таких инвесторов в аэропортовой деятельности, которые вкладывали бы миллиарды рублей ежегодно».

На круглом столе было отмечено, что в настоящее время президентский Совет по правам человека проводит экспертизу обоснованности и гуманности мер пресечения, примененных к обвиняемым по делу о теракте в «Домодедово». Также ситуация находится под контролем Национального антикоррупционного комитета России. Кроме того, Генпрокуратурой было направлено уже три требования в адрес Следственного комитета России об устранении нарушений закона, прекращении уголовного преследования и освобождения обвиняемых из-под ареста.

В целом, эксперты сошлись во мнении, что ситуация с уголовным преследованием менеджмента и владельца «Домодедово» является тревожным сигналом для всего бизнес-сообщества России, а также для иностранных инвесторов.