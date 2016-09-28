Москва, 28 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Бизнесмен Дмитрий Каменщик, уголовное преследование которого недавно было прекращено, не намерен требовать компенсации по «делу «Домодедово».

badfon.ru Дело прекращено

«Изначально мы не ставили цели заработать на этом деньги, — цитирует Каменщика «Говорит Москва». — Что касается других фигурантов, они сами должны принимать решение».

При этом владелец аэропорта «Домодедово» также добавил, что он не получал предложения о продаже своего бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик был задержан в феврале сотрудниками СКР в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте в аэропорту в 2011 г.

Каменщику и еще нескольким высокопоставленным работникам воздушной гавани были предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших за собой смерть людей.

23 сентября следствие прекратило производство по уголовному делу в отношении владельца аэропорта «Домодедово» Дмитрия Каменщика и других топ-менеджеров аэропорта.

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